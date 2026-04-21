Nou equipament de gimnàstica esportiva a Rubí

El club Gimnàstica Artística i Esportiva de Rubí (GAER) va estrenar diumenge passat la sala municipal de gimnàstica esportiva i la Pista Esportiva de Cova Solera. Es tracta d’un equipament llargament reivindicat per l’entitat que l’ha convertit en la seva seu estable. Fins ara, l’entitat havia desenvolupat la seva activitat a diferents espais de la ciutat, no pensats específicament per a la gimnàstica artística.
En l’acte d’inauguració, la vicepresidenta del GAER, Susana Cintas, va recordar a la seva intervenció que l’entitat ha entrenat a nou emplaçaments diferents durant els seus 52 anys de trajectòria. En aquest sentit, va agrair poder inaugurar finalment una seu definitiva i optimitzada per a la gimnàstica. “Estem molt contents i emocionats”, va manifestar.
Abans de descobrir la placa del nou equipament, l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez va destacar que és “una casa digna, adequada i preparada per continuar creixent.”
El nou pavelló inclou una pista coberta destinada a la gimnàstica artística –amb vestidors, un magatzem i una tribuna– i un espai exterior poliesportiu, habilitat de moment per a la pràctica del bàsquet. En total, 1.700 metres quadrats de nova construcció que amplien i diversifiquen la xarxa d’equipaments esportius de la ciutat. La instal·lació de Cova Solera ha requerit una inversió de més d’un milió d’euros i ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.