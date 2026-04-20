La Col·lecció Nacional creix amb 345.000 obres d’art

La Col·lecció Nacional de la Generalitat ha crescut amb 636 noves adquisicions i la incorporació de 344.881 obres. Es tracta principalment de béns mobles, però també còmics i il·lustracions, fotografies o peces d’art contemporani o de postguerra, entre d’altres. Entre les peces més destacades hi ha un daguerreotip de 1848 de la Casa Vidal Quadras i Muralla de Mar de Barcelona, una escultura metàl·lica del Nen Jesús del 1600, o un oli sobre tela de Sant Pere de Rodes de principis del segle XX, obra de Rafael Martínez Padilla. El Govern ha destinat 4.891.744,96 euros a les adquisicions, que també han sumat un total de 232 obres a través de donacions i 58 més per dació.
Els elements s’incorporen a la Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu principal preservar el patrimoni cultural català representatiu de diferents disciplines. “És l’expressió material de qui som com a país, o com a mínim una de les expressions, i segurament la més sublim”, ha destacat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que aquest dilluns ha visitat part dels nous elements al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, situat a Valldoreix.
El fons es nodreix d’elements, ja sigui per compra directa, exercint drets d’adquisició preferent, compra en subhastes, donació, dació o per convocatòria pública. En aquesta ocasió, el volum més gran d’element que s’han incorporat són els de béns mobles, amb 524 adquisicions i 244.015 obres, i que han suposat una inversió de 2.997.956,90 euros.
Una de les peces més extraordinàries que s’han incorporat aquest any és una estàtua del Nen Jesús, que actualment s’està tractant al centre vallesà, i que ha despertat l’interès dels estudiosos. “És una peça extraordinària per rara, és una ocasió de mercat, quan va passar per Junta no en vam tenir massa dubtes”, ha indicat el representant de la comissió de les adquisicions de Béns Mobles, Francesc Miralpeix.
En l’àmbit de la fotografia, s’han incorporat a la col·lecció 537 obres d’una trentena d’autors, procedents de 25 adquisicions, i que han tingut un cost de 359.071 euros. El cas més paradigmàtic del 2025 és la compra del daguerreotip de la Casa Vidal Quadres i Muralla de Mar del 1849.
“El daguerreotip en si és una peça fonamental de la història de la fotografia catalana, és el primer daguerreotip escenogràfic, amb què s’explica aquelles vistes de les ciutats”, ha explicat la representant de la comissió de fotografia, Rosa Cambray.