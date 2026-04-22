Els trens passaran pel túnel de Rubí la setmana que ve

Adif preveu restablir la circulació de trens de mercaderies al túnel de Rubí la setmana que ve. A partir de la nit del 28 d’abril, els combois tornaran a circular per aquest punt estratègic per al transport de béns per ferrocarril cap a França. D’aquesta manera, es dona per finalitzada la primera part de l’actuació de reforç, estabilització i millora de la infraestructura del túnel que s’han allargat set setmanes. La circulació es farà amb via única entre Castellbisbal i Rubí-Can Vallhonrat durant 12 hores al dia, de dimecres a diumenge i durant 21 hores els dilluns i dimarts.
Aquesta planificació estarà vigent almenys un mes fins a completar les obres i que es pugui restablir la circulació en doble via.
Les alternatives que va plantejar Adif, en coordinació amb el Govern, passaven perquè les mercaderies entressin al port de Barcelona pel sud a través de Lleida -un recorregut que implicava fer set hores de viatge- o bé arribar fins a la terminal de la Llagosta i completar el trajecte en camió.
Els trens de mercaderies més afectats han sigut els que venien del nord, de Portbou, tant d’ample ibèric com d’ample estàndard.
La decisió ja ha estat comunicada a la Generalitat, l’administració titular del servei de Rodalies, a les operadores de mercaderies i a altres institucions.
Adif ha detallat en un comunicat que aquestes previsions de circulació “atenen a la necessitat de prioritzar la reobertura de la circulació per als serveis de mercaderies, donada la seva importància pel desenvolupament econòmic del territori”.
L’empresa pública encarregada del manteniment de la via continua treballant “amb l’objectiu de posar la infraestructura a disposició del titular del servei per al trànsit de passatgers en les properes setmanes”. Després del pas de la borrasca “Harry” a finals de gener, es van començar operacions de reforç interior de l’estructura del túnel de Rubí consistents en la implementació de peces metàl·liques -encavallades-, que es fabriquen a mida de cada secció del túnel, i s’ancoren a la base de la solera per servir com a armadura per a l’estructura resistent de l’anell de formigó.