Un any per celebrar la ciutat a través del Diari

L’actual Diari de Terrassa és hereu del Diari que es va refundar el 23 d’abril del 1977 per acompanyar la ciutat en la incipient transició democràtica espanyola. En menys d’un any, doncs, el Diari de Terrassa complirà 50 anys de vida, i la ciutat complirà 50 anys de la tornada de la democràcia a l’Estat. Com que la xifra impressiona i aquests 50 anys semblen 500, des del Diari hem decidit anticipar la celebració i començar avui, 25 d’abril del 2026, un any abans. I durant aquest compte enrere, volem convertir l’aniversari en una celebració de la ciutat i de la democràcia, en un projecte obert, participatiu i amb mirada de futur. Sota el lema “50 anys explicant Terrassa”, la proposta vol posar al centre la història recent de la ciutat i la seva gent, amb el Diari com a fil conductor, com a testimoni, narrador i també actor de la vida pública local.
“50 anys explicant Terrassa” vol ser molt més que un aniversari. Vol ser una invitació a rellegir la ciutat, a reconèixer la seva gent i a reivindicar el valor del periodisme de proximitat com a eina per entendre d’on venim i cap a on anem.
L’objectiu és clar: explicar que els 50 anys del Diari de Terrassa són també, en bona mesura, 50 anys de transformació de Terrassa. Des de finals dels anys setanta fins avui, la ciutat ha viscut canvis profunds en l’urbanisme, els barris, l’economia, la vida cultural, l’esport, la universitat, el patrimoni o la manera de relacionar-se. El diari ha estat present en tot aquest procés, recollint els grans moments i també els petits episodis quotidians que acaben construint la memòria col·lectiva de la ciutat.
Precisament per això, la celebració s’ha plantejat com un recorregut llarg i no com una efemèride puntual. Començar un any abans permet desplegar el projecte amb temps, donar-li profunditat i fer que la commemoració sigui compartida amb la ciutat. No es tracta només de mirar enrere, sinó de generar conversa, reflexió i participació. L’aniversari es vol viure com una oportunitat per connexió directa amb la ciutadania, reforçar el valor del periodisme local i projectar-lo cap al futur.
La celebració començarà de manera visible el juny del 2026, amb la presentació institucional de l’Any del Diari en el marc dels Premis Gent de Terrassa, en la gran cita anual a la Seu d’Ègara, un dels espais patrimonials més emblemàtics de la ciutat. Aquest tret de sortida tindrà un fort component simbòlic: unir el diari, la ciutat, el patrimoni i el reconeixement de la seva gent. A partir d’aquí s’obrirà un calendari de dotze mesos amb una forta base editorial i amb activitats públiques repartides al llarg de tot el període.
El projecte tindrà com a columna vertebral una planificació periodística específica. Cada setmana es reservarà un espai fix per revisar episodis, personatges, llocs i moments que han definit l’evolució de Terrassa, sempre amb el diari i la seva hemeroteca com a punt de partida. La idea és explicar la ciutat des de la memòria, però també des de la interpretació periodística: entendre què ha canviat, com ha canviat i què ens diu això sobre la Terrassa d’avui.
A més d’aquesta peça setmanal, es preveuen monogràfics especials dedicats a grans temes de ciutat, com ara la demografia, l’urbanisme, l’economia, la transformació industrial, la cultura, els barris, la salut o l’esport. En el cas de Terrassa, aquest relat tindrà també un accent propi: el passat tèxtil, el pes del patrimoni, el paper d’equipaments i esdeveniments culturals, la presència de la universitat i la força d’entitats esportives i socials molt arrelades. La idea és combinar memòria i anàlisi amb reportatges, entrevistes, material gràfic i continguts d’hemeroteca.
Però el projecte no es quedarà només en el paper o en la web. Un dels eixos principals és portar el cinquantenari al carrer i fer-lo visible per a tothom. Per això es plantegen activitats com taules rodones i debats sobre la ciutat i sobre el valor dels mitjans locals, exposicions temàtiques, una gran exposició commemorativa, concerts o actes populars, propostes educatives amb escoles i iniciatives de participació ciutadana. També es treballa amb la idea d’impulsar productes singulars, com un llibre commemoratiu o un documental, que ajudin a deixar un llegat més enllà de la celebració.
El calendari aproximat es distribuirà en tres grans fases. La primera, durant la primavera i l’estiu de 2026, servirà per llançar el projecte, activar els continguts editorials i començar les activitats de ciutat, amb el gran acte de presentació de juny a la Seu d’Ègara com a moment inaugural. La segona, entre setembre de 2026 i març de 2027, intensificarà la programació amb més visibilitat pública i amb algunes de les peces centrals. Finalment, l’abril de 2027 acollirà el moment culminant del cinquantenari, amb un gran acte final de celebració i la presentació del llibre i el documental.