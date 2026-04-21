Encarregat el projecte de la rotonda de la B-150

L’Ajuntament de Castellbisbal i la Diputació de Barcelona han acordat dur a terme actuacions de mobilitat i seguretat viària al municipi. L’alcaldessa, Maria Dolors Conde, i el regidor d’Urbanisme i Cohesió Territorial, Jordi Piera, es van reunir dijous passat amb Sergi Vallès, president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Territori, i Valentí Aceña, gerent de la Diputació de Barcelona, per fer seguiment de l’estat de diversos projectes viaris.
Un dels principals punts tractats va ser el projecte de la rotonda que connecta la variant (carretera B-150) amb l’avinguda d’Antoni Gaudí. Des de la Diputació s’ha explicat que el projecte ha estat encarregat a una empresa externa i aviat estarà enllestit.
També es va parlar de la il·luminació del tram de la carretera BV-1501 que connecta el nucli urbà amb l’estació de Renfe, així com de la variant (carretera B-150). L’Ajuntament ha traslladat la preocupació per la seguretat en els punts més foscos, on sovint es detecta presència de porcs senglars.
Un altre aspecte tractat va ser la possible recuperació de l’estudi ja existent per crear un vial de vianants d’accés a l’estació de Renfe, paral·lel a la carretera. Aquesta actuació permetria millorar la mobilitat a peu i la seguretat dels usuaris.
Finalment, es va abordar la situació de l’entrada i sortida a Can Costa pel passeig Eucaliptus. L’Ajuntament ha demanat que s’analitzin possibles actuacions per millorar la seguretat viària, una proposta que la Diputació s’ha compromès a estudiar. A més, durant la reunió es va acordar el compromís de treballar conjuntament amb la Generalitat en l’anàlisi i millora del punt negre situat a l’encreuament de la carretera C-243c amb la BV-1201, a Costablanca, amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària en aquest àmbit.