Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 24, 25 i 26 d'abril

La situació d'al·luvions de propostes culturals no és nova en aquesta ciutat, com és sabut, però la setmana de Sant Jordi sembla haver obert l'aixeta a un volum d'oferta concentrada. Aquest cap de setmana la moguda cultural és ingent i aquí us oferim una vintena d'activitats.
Teatre
Representació de "Llogatera", peça teatral de Rubén de Eguía. Una comèdia amarga sobre una noia desnonada. Al Teatre Principal, aquest divendres, a les 19 hores.
Monòleg
"Adict@s al móvil", monòleg de Borja Nicolau a la Sala Crespi. Aquest divendres, a les 20.30 hores.
Pagés
La companyia de la gran bailaora i coreògrafa María Pagés porta a LaFACT l'espectacle "De Scheherezade". Aquest divendres, a les 21 hores.
Reugenio
"Reugenio by Gerard” és un espectacle d'humor, un homenatge únic a l'Eugenio creat i protagonitzat pel seu fill, Gerard Jofra. A la Sala Rasa 64, aquest divendres, 24 d'abril, a les 22 hores.
Blues
Penúltim concert del Festival de Blues de Terrassa, al Cafè de l'Aula, amb The Suitcase Brothers, aquest divendres a les 22.30 hores.
Festa de la Poesia
L'Associació de Poetes de Terrassa convoca la novena Festa de la Poesia. A la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), aquest dissabte, a partir de les 12 hores. Conferència de Sam Abrans sobre l’obra poètica de Clementina Arderiu, lectura de poemes a càrrec del quadre de veus de Ràdio Teatre 95.2 Emissora Municipal de Terrassa (direcció: Rosa Aguado i Toni Garric) i cloenda musical amb Norma Puerta.
Conferència
"Àngel Guimerà i la sardana", conferència a càrrec de Jaume Nonell, a la Societat Coral Els Amics. A continuació, presentació del llibre "100 motius per estimar la sardana". Aquest dissabte, partir de les 18 hores.
Segle d'Or
El quartet Qvinta Essençia proposa un viatge musical al Segle d'Or espanyol amb una selecció acurada de polifonia renaixentista. A l'Auditori Terrassa, aquest dissabte, a les 19 hores.
Il·lusionisme total
"Màgia total 3", una proposta de David Rivas al Cafè Teatre l'Artista. Aquest dissabte, a les 20 hores.
Feria
"Noches de feria" a la seu de Flamencología Terrassa. Actuació de Los Vecinos de Manué, grup de Gràcia que combina rumba catalana, flamenco, versions i temes propis. Aquest dissabte, a les 21 hores.
Baiuca
El músic gallec Álex Guillán porta al Teatre Alegria el seu projecte Baiuca, on reinterpreta la música tradicional des de l'electrònica. Aquest dissabte, a les 21 hores.
Humor
Alma La Forte desplega a Terrassa el seu espectacle humorístic "Estoy como nunca". A la Sala Crespi, aquest dissabte, a les 21 hores.
Els passatgers
Concert del reconegut grup de versions Los 8chenta Pasajeros. A la Sala Rasa 64, aquest dissabte, a les 22 hores.
Adeu
Concert de cloenda del Festival de Blues de Terrassa, al Cafè de l'Aula, amb Joan Rubau & The Blues Hummingbirds. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Tribut
Concert de The Bottles, un tribut a The Beatles, aquest dissabte a partir de les 22.30 hores. A la Sala Legends.
Taller
Pentinats modernistes i “tocados” de la Belle Époque. Taller pràctic amb Carolina Santos. Al Museu Tèxtil. Aquest diumenge, a les 10 hores.
Màgia
Àlex Ferrer ofereix un espectacle de màgia infantil al Cafè Teatre L’Artista. Aquest diumenge, a les 12 hores.
Flamenco obert
Matinal de micro obert a Flamencología Terrassa. Aquest diumenge, a partir de les 12.30 hores.
Estrelles
Dues funcions de la Gala d'Estrelles de l'American Ballet. Dissabte, a les 20 hores i diumenge, a les 18, a LaFACT Cultural.
Conxita
Homenatge a la soprano Conxita Badia, de la mà del violinista Francesc Guzman (besnét de l'artista) i del pianista Francisco Poyato. A l'Auditori Terrassa, aquest diumenge, a les 19 hores.