Tanques de protecció a les vies del tren al seu pas per Viladecavalls

Adif tancarà les vies del tren al seu pas per Viladecavalls. El gestor d’infraestructures ferroviàries ha confirmat que el municipi forma part del projecte actual de redacció per al tancament de les vies en zones urbanes. Segons les previsions, el procés de licitació podria durar un any i l’execució de les obres s’estendria durant dos anys més.

L’anunci es produeix després de la reunió que va mantenir el passat 3 de juny entre l’alcaldessa, Cesca Berenguer, i la subdirectora d’Operacions del Nord-est d’Adif, Gemma Aliaga. Durant la trobada, l’alcaldessa va reiterar la necessitat de millorar la seguretat del ferrocarril, especialment en punts com l’avinguda de la Tramuntana, una via de pas habitual entre els barris de Sant Miquel i Can Trias.

Dimarts, tècnics d’Adif i de l’Ajuntament van fer una inspecció tècnica sobre el terreny. El projecte preveu la instal·lació d’uns dos quilòmetres de tanca de protecció en diversos trams del terme municipal. L’objectiu és prevenir l’accés no autoritzat a la infraestructura ferroviària i protegir la seguretat de les persones. Els treballs afectaran punts crítics situats a Can Trias Residencial, Can Trias Industrial, Sant Miquel de Guanteres, Can Corbera i La Planassa.

Segons el consistori, Adif i l’Ajuntament de Viladecavalls continuaran treballant de manera coordinada per identificar i delimitar els anomenats “punts viciosos” –àrees especialment vulnerables– per tal d’incloure’ls en el projecte definitiu.