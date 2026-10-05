Tecnologia contra el malbaratament alimentari al Vallès

El Consell Comarcal del Vallès Occidental avança en la recerca de noves eines per prevenir el malbaratament alimentari i millorar la redistribució dels excedents. L’organisme comarcal participa com a soci en el projecte europeu Social Food Webs, una iniciativa que treballa per reforçar les polítiques públiques locals relacionades amb la sostenibilitat alimentària.
En el marc del projecte, el Consell Comarcal coordina el grup temàtic “Tecnologies de gestió i monitoratge per a la prevenció del malbaratament alimentari i la redistribució d’aliments excedents”. Aquest espai analitza com la innovació tecnològica pot contribuir a fer més eficients els sistemes de gestió alimentària i a reforçar la capacitat d’actuació de les administracions, les empreses i les entitats socials.
El treball es desenvolupa amb la participació d’agents locals i regionals del Vallès Occidental vinculats a la sostenibilitat alimentària. Les sessions permeten posar en comú les necessitats i els reptes del territori i, alhora, incorporar a l’àmbit europeu les experiències que s’estan desenvolupant a la comarca.
De la IA als sensors
Un dels principals àmbits d’estudi del projecte és el potencial de les noves tecnologies per millorar la prevenció del malbaratament i la redistribució dels aliments excedents. Entre les solucions que s’analitzen hi ha aplicacions basades en intel·ligència artificial, sensors IoT, indicadors de temps i temperatura i sistemes automatitzats d’avisos i alertes.
Aquest tipus d’eines poden ajudar, per exemple, a preveure amb més precisió la generació d’excedents, optimitzar les rutes i els circuits de recollida i distribució o reforçar la traçabilitat dels aliments. També poden facilitar una resposta més ràpida davant d’incidències i millorar la coordinació entre empreses, entitats socials i administracions.
La tecnologia, per tant, es planteja com un instrument per fer més eficient una cadena que implica diferents actors i en què la rapidesa és sovint un factor clau per aconseguir que els aliments excedents arribin a qui els necessita.