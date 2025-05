Treballadors d'RDM a Castellbisbal llancen ous a directius de l'empresa

Treballadors d'RDM a Castellbisbal han llançat ous i encès bengales de fum cap a directius de la companyia a l'entrada d'una reunió aquest dilluns en el marc de la negociació de l'ERO de tancament de la fàbrica, dedicada als embalatges de cartó. Un gran gruix dels empleats s'ha concentrat a les portes de la planta per rebutjar l'expedient amb què RDM té previst cessar l'activitat al Vallès i acomiadar els 237 membres de la plantilla. Alguns dels manifestants han rebut els directius escridassant amb fúria els vehicles on es desplaçaven, i agents dels Mossos d'Esquadra han intervingut per apartar-los i facilitar el pas de la comitiva cap a l'interior de les instal·lacions.

Des de CCOO acusen la companyia d'actuar amb interessos "especulatius" amb l'objectiu, diuen, de vendre els terrenys i qüestionen les pèrdues econòmiques amb què l'empresa justifica el tancament. Els treballadors avisen que la fi de l'activitat podria generar un problema mediambiental per l'acumulació de paper a les instal·lacions.

L'empresa, al seu torn, sosté que l'objectiu de les negociacions iniciades amb l'ERO és "assolir els millors acords possibles per als treballadors afectats".