Tres detinguts per múltiples robatoris amb força a l'interior d'habitatges a Sant Cugat

Nova operació policial contra els robatoris a domicilis a Sant Cugat. La Policia Local ha detingut dues dones de 45 i 21 anys i un home de 42 anys com a presumptes autors de, pel cap baix, dos robatoris amb força a l'interior de l'habitatge realitzats a la ciutat. La intervenció clau es va produir durant un control rutinari de trànsit, on els agents van trobar el botí que els arrestats acabaven de desvalisar d'una casa del municipi.
Els fets van tenir lloc el passat 21 de maig, quan una patrulla de la Policia Local va aturar el vehicle on viatjaven els tres sospitosos al carrer de Puig i Cadafalch. En escorcollar el cotxe, els agents van localitzar una gran quantitat de joies de gran valor.
La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de Rubí va assumir el cas i va poder estirar el fil ràpidament: el mateix dia de la detenció s'havia denunciat un robatori al carrer dels Marges, i les joies intervingudes coincidien plenament amb les sostretes en aquest domicili.
Un segon robatori a l'abril
L'anàlisi de les proves per part dels investigadors de Rubí va permetre connectar els tres arrestats amb un altre assalt comès fa un mes i mig. Concretament, el passat 2 d'abril, en un immoble del carrer del Sol.
En aquella ocasió, la propietària del pis va descobrir en arribar a casa que li havien rebentat el pany de la porta fent-hi un forat. Un cop a dins, va trobar totes les habitacions completament regirades i va constatar que li havien robat totes les joies. Per aquest motiu, se'ls va imputar aquest segon delicte.
Investigació oberta
Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Rubí el 23 de maig. Tot i això, la policia manté la investigació oberta i no descarta que el grup pugui estar implicat en altres robatoris similars comesos a la comarca de la mateixa manera.