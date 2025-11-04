Isabel Méndez deixa el grup d’ERC a l'Ajuntament de Castellbisbal

La regidora Maria Isabel Méndez ha presentat una instància al registre de l’Ajuntament comunicant oficialment la seva voluntat de deixar de formar part del grup municipal d’ERC i mantenir la seva acta com a regidora no adscrita al consistori.\r\n\r\nL’anunci també l’ha fet públic a través d’un escrit on assegura textualment que “una acumulació de fets, actituds i dinàmiques internes” li fan “impossible” continuar desenvolupant la seva tasca política “en un clima de respecte, confiança i col·laboració”. Méndez fins i tot argumenta que durant els darrers mesos ha viscut situacions que considera “pròximes a l’assetjament polític” per part d’alguns membres de la secció local del partit. \r\n