Els plens municipals de Viladecavalls i Vacarisses, celebrats dijous passat, van aprovar provisionalment les ordenances fiscals per a l’exercici 2026. En tots dos casos, els governs locals van defensar les modificacions com a mesures d’actualització i responsabilitat econòmica, amb matisos i debats diferenciats en cada municipi.
A Viladecavalls, tot i la revisió de diverses taxes municipals —com les de les llars d’infants, l’escola de música o les instal·lacions esportives—, es mantenen sense canvis l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa de recollida d’escombraries. Segons l’alcaldessa, Cesca Berenguer, les noves tarifes “responen a la necessitat d’actualitzar els costos per garantir serveis de qualitat amb criteris d’equitat”.
Les ordenances només van comptar amb els vots en contra dels dos regidors de FEM Viladecavalls i l’abstenció d’ERC i el PP. Des de l’oposició, Carles Rodríguez (Fem Viladecavalls) va lamentar “la manca d’espais de debat i consens”, mentre que el republicà Martí Pedret va reconèixer canvis positius però va criticar el poc marge per fer aportacions. Berenguer va replicar que“ criticar és gratis, però mantenir un poble viu no ho és. Hem fet el que tocava i ho hem fet bé”. L'alcadessa també va fer una crida a l’acord entre forces per defensar un millor finançament dels ajuntaments.
El ple també va aprovar per unanimitat una moció que declara la prevenció del suïcidi i el benestar emocional com una prioritat pública, especialment entre adolescents i joves. El text insta a promoure canals de comunicació municipals que evitin l’estigma i ofereixin informació clara sobre els recursos d’ajuda disponibles.
La taxa de residus es manté a Vacarisses
A Vacarisses, es va aprovar la modificació de les ordenances per adaptar-les a la pujada de l’IPC, del 2,4%, amb excepcions com la taxa de residus i les entrades de la piscina municipal, que es mantenen igual. La regidora d’Hisenda, Paola Moral, va explicar que “s’ha considerat que la despesa es cobreix amb la quota existent”, i va destacar que s’incorpora una bonificació del 10% per a les instal·lacions d’aerotèrmia i geotèrmia.
Altres ajustos responen a millores tècniques o a l’adequació de la normativa, a proposta de l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Les ordenances van tirar endavant amb els vots contraris d’UIPV-Junts, La Voz de Vacarisses i Vox.
Durant la mateixa sessió, el consistori també va aprovar la remunicipalització del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), adreçat a infants, adolescents i famílies en situació de vulnerabilitat, i el nou reglament del Casal d’Estiu, que regularà l’organització i funcionament d’aquesta activitat municipal davant l’increment de participants dels darrers anys.