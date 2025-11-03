Els Mossos d’Esquadra detenen un home per quatre robatoris amb violència a la via pública a Rubí i Sant Cugat del Vallès

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Rubí van detenir un home, de 35 anys, com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb violència i intimidació comesos durant el mes d’octubre a les localitats de Rubí i Sant Cugat del Vallès.
Els fets seguien un mateix modus operandi: l’autor abordava les víctimes —principalment dones, moltes d’elles d’edat avançada o amb mobilitat reduïda— per l’esquena, els arrencava amb força les cadenes o joies que portaven al coll i fugia corrents del lloc dels fets.
Les investigacions es van iniciar després de detectar un increment significatiu de robatoris amb la modalitat d’estrebada de cadena a la via pública. Gràcies a la col·laboració ciutadana i als resultats de la investigació, els agents van poder identificar el presumpte autor.
L’home, que ja havia estat detingut anteriorment per fets similars durant el mateix mes, presentava un patró d’actuació reiteratiu: executava els robatoris amb violència, fins al punt de provocar lesions de diversa consideració a les víctimes.
El detingut va ser arrestat el 28 d’octubre de 2025 com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb violència, tres a Sant Cugat i un a Rubí, i un delicte de desobediència i resistència a agents de l’autoritat.
Dos dies després va passar a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Rubí.