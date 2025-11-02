4 detinguts a Rubí per distribució de droga

Una operació dels Mossos d'Esquadra a Rubí deixa 4 persones detenides. Els fets van tenir elloc dijous 23 d'octubre, quan els agents van entrar a una associació cannàbica de la ciutat vallesana en detectar que diverses persones entraven i sortien del local molt ràpid i amb droga a sobre. A part de les persones detingudes, la policia catalana va decomisar 12,8 quilograms de marihuana, 1,8 quilograms d'haxix i llaminadures derivades del cànabbis per valor de 2.196 euros.\r\n\r\nEls Mossos recorden que les associacions cannàbiques no poden vendre ni distribuir substàncies per emportar-se-les i consumir-les fora dels seus locals, sinó que s'han d'utilitzar dins i sota supervisió de la mateixa associació.\r\n