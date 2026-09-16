La loteria deixa un premi milionari al Vallès

Sant Cugat té un nou milionari, o almenys una butlleta guanyadora d’un milió d’euros. És el premi que ha deixat el sorteig del MILLÓN celebrat aquest dimarts, 15 de setembre, a la localitat vallesana.
La butlleta afortunada ha estat validada al punt de venda número 12.940, situat al número 6 del carrer dels Pous, l'administració número 1 de Sant Cugat del Vallès. L’encertant s’emporta un premi d’1 milió d’euros.
No és la primera vegada que aquest establiment reparteix un premi important. Segons el registre de Loterías y Apuestas del Estado, el punt de venda acumula deu premis destacats des del 2014. Entre els més recents hi ha un segon premi de la Bonoloto, el passat 2 de setembre, i un premi de cinc encerts d’El Quinigol, el juliol d’aquest any.
El febrer també hi va caure un segon premi de la Loteria Nacional. I l’historial inclou un altre premi d’El Millón d’Euromillones, el 19 de juny del 2020, a més de diversos premis de La Quiniela, El Quinigol i l’Aposta Hípica Quíntuple Plus.
El premi d’aquest dimarts amplia així la particular trajectòria d’aquest punt de venda santcugatenc, que torna a repartir una quantitat milionària sis anys després del seu anterior premi d’El Millón.