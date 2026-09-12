Mor Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Sant Cugat

L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando ha mort als 80 anys, segons ha confirmat aquest dissabte la UAB. Va néixer a Xàtiva i va convertir-se en doctor en ciències químiques a la Universitat de València, però la seva carrera acadèmica el va portar a Sant Cugat, on ha residit des que va vincular-se a la UAB.
Allà, va impulsar la creació d'un departament d'enginyeria química i els estudis de grau en biotecnologia, pioners a l'Estat. Durant el mandat de Solà a la Universitat Autònoma com a rector, es van crear nous centres acadèmics i de recerca com l'Escola d'Enginyeria, l'Escola de Doctorat i Formació Continuada, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals o el Port d'Informació Científica, i la universitat va començar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Va ser també en aquell període quan es van inaugurar la Plaça Cívica (1996) i les quatre columnes de la UAB (1999), dos dels espais insígnia per als estudiants del centre, a més del monument d'Andreu Alfaro i emblema de la Universitat.
En el terreny institucional, Solà va ser conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació en el Govern de Pasqual Maragall (2003-2006), un període en què va millorar finançament del sistema universitari i el model de centres de recerca de Catalunya. Va ser, a més, un dels impulsors de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i de la Xarxa Vives d'Universitats, així com el segon president de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles. L'abril del 2006, va ser substituït per Manel Balcells en plena crisi del Govern tripartit i a dos mesos del referèndum del nou Estatut.
Entre altres distincions, Carles Solà va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Southampton i va ser guardonat amb la Medalla d'Enginyeria Química de la Universitat de Valladolid i amb la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats. L'any 2016, amb motiu de la seva jubilació com a acadèmic, la UAB va retre homenatge al professor Solà en un acte institucional al Rectorat.
"Mestre, llum, brúixola i company"
L'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, ha lamentat el traspàs de Solà i l'ha recordat com "un mestre que va creure en mi i em va donar tot el suport quan, molt jove, vaig arribar a la UAB". "Va ser també un bon conseller quan vaig decidir optar a ser rector, però sobretot va ser un amic entranyable, divertit i lleial", ha continuat Lafuente, que ha definit l'exrector en quatre paraules: "mestre, llum, brúixola i company". "Per a mi, Solà ha estat el rector més important de la història d'aquesta encara jove universitat que, en els vuit anys del seu mandat, va fer un salt qualitatiu enorme", ha conclòs l'actual rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Diverses figures polítiques també han recordat a les xarxes socials la feina de Solà durant els seus anys en actiu a la UAB i a la conselleria. L’expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha afirmat que Solà va ser “un home de ciència, compromès amb el país sencer, que volia just i lliure”, mentre que l'actual president, Salvador Illa, ha destacat que el difunt va ser una “persona compromesa amb Catalunya, amb la universitat i amb el servei públic”. “Un llegat de rigor i una vida sencera dedicada a millorar el nostre país”, ha apuntat el president.