Un 18,3% dels alumnes del Vallès Occidental reben ajuts per al menjador

El curs 2026-27 va començar la setmana passada amb 21.049 ajuts de menjador concedits al Vallès Occidental, un 5,4% més que a l’inici del curs passat, quan es va iniciar el curs amb 19.973 ajuts atorgats.
Aquesta xifra pot continuar augmentant, ja que la convocatòria està oberta al llarg del curs escolar. Amb tot, el 18,3% de l’alumnat de la comarca matriculat en ensenyaments obligatoris en centres públics i concertats comencen el curs amb un ajut per al menjador escolar.
Els ajuts que cobreixen el 100% segueixen creixent i ja suposen el 64,7% del total d’ajuts. Per tant, dos de cada tres ajuts són al 100%. De fet, els ajuts del 100% han crescut un 21,7% respecte del curs passat, seguint la tendència iniciada el curs 2023-2024, pels canvis introduïts en els requisits i criteris d’adjudicació que, entre altres aspectes, faciliten l’accés al programa a l’alumnat més vulnerable.
La distribució d’ajuts per nivells ens indica que a infantil i primària 18.335 alumnes compten amb un ajut mentre que, a secundària, 2.714. Els darrers cursos s’observa una tendència ascendent en la demanda i atorgaments a secundària.
Després de Sabadell (6.237) i Terrassa (6.033), encapçalen el rànquing d’ajudes concedides Rubí (2.284), Montcada i Reixac (1.369) i Sant Cugat del Vallès (1.066).
El menjador s’encareix
El que també puja és el preu del menjador pels alumnes que es queden a dinar i no tenen beca. El teu fill o filla pagarà 1.385,91 euros si es queda a dinar cada dia a l’escola aquest curs, 51,33 euros més que el curs passat. El preu del menjador escolar per als comensals habituals passa de 7,54 a 7,83 euros diaris.