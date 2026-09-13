Insatisfacció a Rellinars pel servei de recollida de residus porta a porta

La trajectòria de l'associació veïnal de Rellinars de nova fornada, Fem Poble Rellinars, ja ha tingut una primera topada. Dissabte van celebrar la seva primera trobada entre veïns i Ajuntament per abordar la qüestió de la recollida de residus amb el sistema porta a porta, un tema que, segons afirma l'entitat en un comunicat, és una de les preocupacions dels ciutadans.
"L'Associació va presentar l'anàlisi rigorosa de 125 enquestes veïnals recollides en només cinc dies, les quals reflecteixen un alt nivell d'insatisfacció amb el model actual de porta a porta", expliquen. Aquests qüestionaris els va contestar, aproximadament, un 12% del total de la població censada al poble. El descontentament el provoquen els "problemes continus de salubritat", les fallades en l'aplicació mòbil i "un sentiment generalitzar d'indefensió administrativa".
Totes aquestes preocupacions es van posar sobre la taula a la reunió de dissabte, però aquesta, afirmen des de Fem Poble Rellinars, "lluny de servir per construir ponts o cercar solucions compartides, va estar marcada per la tensió i una evident falta d'empatia cap a les demandes del veïnat". Apunten que la representació del consistori rellinassenc "es va distanciar de qualsevol voluntat d'escolta activa o d'obertura al diàleg" i que aquesta, per una banda, "va responsabilitzar al veïnat de l'alt volum de residus voluminosos i restes de poda dipositades a la deixalleria", i, per l'altra, va afirmar que qualsevol canvi o millora en el servei suposaria un increment en la taxa de residus a la qual han de fer front els habitants.
A més, quan Fem Poble Rellinars va preguntar si el disseny del nou contracte mancomunat sobre la gestió dels residus comptaria amb un procés de participació ciutadana, "el consistori va manifestar de forma explícita que no es preveu la participació de l'entitat veïnal", tot argumentant que "l'equip de govern ja disposa del diagnòstic necessari i que cap associació els ha de dir com han de gestionar el municipi", relaten des de Fem Poble Rellinars al seu comunicat.
Accions comarcals
La nova associació de veïns rellinassenca lamenta "la manca d'altura institucional" del seu ajuntament i el "bloqueig al diàleg sobre el servei de residus". Aquesta situació els ha portat a "activar una línia d'acció d'abast comarcal". En aquest sentit, han anunciat que buscaran fer un front comú amb associacions de veïns de Vacarisses, població que està inclosa a la licitació mancomunada del servei, per poder "coordinar posicions i elaborar un manifest conjunt". També han destacat que enviaran un dossier on es recullin totes les incidències, les dades obtingudes de l'enquesta veïnal i algunes propostes directament al Consell Comarcal del Vallès Occidental, l'organisme responsable de la contractació, alhora que els exigeixen "garanties de transparència i qualitat en el plec tècnic".