Tercera edició de les targetes rasca i guanya a Vacarisses

Més de 700 premis entre regals i descomptes. Aquest és el reclam de la tercera edició del programa “A Vacarisses, comprar i guanyar, tot és rascar” que oferirà a la clientela dels comerços del poble targetes de rascar i guanyar amb cada compra a partir del dia 19 de setembre. No s’ha establert cap import mínim de compra, però es podran adquirir fins el dia 4 d’octubre o fins que quedin esgotades les 7.000 targetes disponibles, que seran repartides de manera equitativa a cada establiment.
Segons ha detallat l’Ajuntament de Vacarisses en un comunicat, hi participaran 29 establiments de la localitat, així com els tres supermercats que hi ha al poble, algunes paradetes del marcat setmanal i un parell de comerços en línia. “Amb aquesta acció, l’Ajuntament vol donar a conèixer i apropar el comerç de proximitat a la ciutadania”, apunten des del consistori, alhora que també es prenen la iniciativa com una manera “d’agrair a la clientela la confiança per comprar i fer ús dels serveis dels negocis locals”.
Com bescanviar els premis
Els afortunats que tinguin una butlleta premiada podran obtenir la seva recompensa de diverses maneres. Si el premi l’atorga l’Ajuntament, el mercat o el Consell Comarcal, es podran anar a buscar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. El termini màxim serà el dia 1 de desembre. Pel que fa als serveis, productes o descomptes, es podran bescanviar el regal al mateix comerç que aparegui a la targeta fins al 31 de desembre.