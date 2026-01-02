Vacarisses millora l’accessibilitat a la biblioteca El Castell

La biblioteca municipal de Vacarisses El Castell està immersa en un projecte de millora de l’accessibilitat que permetrà un accés més segur, còmode i inclusiu a l’equipament. Les obres, finançades a través d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya, s’han posat en marxa aquesta setmana i s’adapten al nou codi d’accessibilitat.
L’actuació contempla la construcció d’una rampa d’accés amb un pendent màxim del 10%, dissenyada d’acord amb les limitacions d’un edifici ja existent, així com la instal·lació de baranes a banda i banda, que “compliran la normativa pel que fa a alçada, resistència i seguretat, amb un disseny discret i integrat en l’entorn”, expliquen fonts municipals.
Per preservar el valor patrimonial de l’immoble, s’hi utilitzen materials integrats en l’arquitectura original, com la pedra o el formigó amb acabat natural.
Els treballs també inclouen la incorporació d’un nou sistema d’il·luminació LED eficient, orientat a millorar la visibilitat i la seguretat, especialment en horari nocturn, evitant l’enlluernament.
Aquesta intervenció facilitarà l’accés a la biblioteca a persones amb mobilitat reduïda, gent gran i famílies amb cotxets, millorant l’ús d’un equipament cultural de referència al municipi.