Vallès repetirà com a candidat a les eleccions a Sant Cugat

L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha anunciat la seva voluntat de revalidar l’alcaldia en les eleccions municipals del maig del 2027. Ho farà ser com a candidat de Junts per Sant Cugat. Vallès ho va fer en una assemblea del partit, que es va celebrar aquest dijous. La seva va ser l’única candidatura que es va presentar en el procés intern del partit.
“Em vull presentar a la reelecció, vull continuar sent l’alcalde de Sant Cugat el pròxim mandat”, va afirmar Vallès durant el seu discurs.
Ara la seva candidatura es ratificarà en una assemblea el 29 d’abril, a la Sala Clavé.
L’alcalde va assegurar que afronta aquest nou repte amb més “experiència, il·lusió i coneixement de la ciutat” després de gairebé tres anys de mandat.
En el seu discurs, va reivindicar Sant Cugat com una ciutat amb identitat pròpia, amb un model basat en la qualitat de vida, el creixement controlat i el rebuig a la densificació. L’objectiu, segons va explicar, és que el 100% dels santcugatencs estiguin satisfets de viure-hi, millorant aspectes com la mobilitat, els serveis públics i la transformació de barris.
Junts o un altre tripartit
Vallès va alertar que les pròximes eleccions municipal seran decisives i ha situat el seu partit com a garantia del model de ciutat actual. “Sant Cugat la governarà Junts o un nou tripartit”, va afirmar, tot apel·lant a mobilitzar el vot per aconseguir una majoria àmplia.
Vallès va afirmar que l’actual govern municipal ha hagut de gestionar una situació heretada complicada: “No hem parat de resoldre problemes i urgències que, malauradament, vam heretar de l’experiment del tripartit”, va destacar.