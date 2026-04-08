L'experiència immersiva “El batec del temps” arriba a Rubí

Després de la inauguració a Terrassa i del seu pas per Sant Cugat, l’experiència de realitat immersiva de MútuaTerrassa “El batec del temps” arriba aquest divendres 10 d'abril a Rubí com una de les activitats que es realitzaran en el marc de la doble commemoració que l’entitat celebra aquest any: els 125 anys de la seva creació i mig segle de vida de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). El tret de sortida serà a les 19 hores a la carpa ubicada a la plaça de la Nova Estació.\r\n\r\nMitjançant aquesta proposta, els visitants podran fer un viatge per conèixer el passat, el present i el futur de l’organització. Amb una durada d’uns 15 minuts, l’activitat permetrà als participants viatjar des de la Terrassa de principis del segle XX, conèixer la tecnologia més innovadora de què disposa actualment l’HUMT i descobrir el secret del futur de l’entitat.\r\n\r\nL’experiència de realitat immersiva va dirigida tant a infants com a adults, es podrà gaudir fins al pròxim diumenge 10 de maig i està adaptada a persones amb mobilitat reduïda.\r\n