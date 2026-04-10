El grau en Medicina de Terrassa serà liderat per la UB

Terrassa mantindrà el seu esperat grau en Medicina pel curs 2027-2028, tal com estava acordat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de Govern que preveu augmentar l'oferta de places en aquest grau arreu del territori català en un 50%. La mesura s'emmarca en el Pla Integral dels estudis de Medicina, que preveu passar de les 1.333 places actuals a 2.025 el 2031, amb un increment total de 692 estudiants (497 de pública i 195 de privada). Així, el president català ha confirmat la presència de Terrassa com a municipi que acollirà 50 places d'aquest grau a partir del 2027, fet que ja coneixíem. Segons ha explicat el mateix Departament de Recerca i Universitats al Diari de Terrassa, la gran novetat respecte a aquest grau és que la institució que lideri aquest projecte serà la Universitat de Barcelona (UB), enlloc de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), tal com estava previst inicialment.
Fonts de la mateixa UB confirmen a aquest mitjà que el projecte ja s'està treballant amb la mirada posada en Terrassa i amb MútuaTerrassa com a peça central. En aquest sentit, remarquen que l'hospital ja és Hospital Universitari de la UB i que, en coherència amb les necessitats plantejades pel Departament de Recerca i Universitats, s'està explorant l’opció impulsada pel Govern.
La particularitat d'aquesta idea és que sigui un projecte interuniversitari, amb diverses institucions implicades, confirma Recerca i Universitats. Una de les implicades seria la UPC, pel fet de ser centre impulsor del grau inicialment. Fonts d'aquesta universitat confirmen que "s'està treballant de manera conjunta" en aquest projecte interuniversitari, però no avancen res perquè "encara no hi ha res tancat".
Des de la UB, però, es va més enllà i s'apunta directament a la creació d’un "nou Campus a Terrassa que estarà a MútuaTerrassa", des d’on s’oferirien les places del grau de Medicina de la mateixa UB. En paral·lel, la universitat també planteja que aquest futur campus pugui acollir altres estudis de l'àmbit de les ciències de la salut, més enllà del grau de Medicina, que es podrien oferir de manera conjunta amb altres universitats. Actualment, aquesta possibilitat s'està explorant amb la UPC i la UAB, tot i que no es descarta ampliar la col·laboració a altres institucions.
El mateix Departament de Recerca i Universitats fa un símil d'aquesta proposta interuniversitària entre la UB i altres institucions amb el que va ser el grau en Medicina conjunt entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) al Campus Mar de l'Hospital del Mar de Barcelona. Un grau que va sorgir el curs 2008-2009, amb posada en funcionament al 2009-2010, amb la incorporació de la UPF a un projecte preexistent de la UAB i l'Hospital del Mar, sorgint així el model compartit al Campus Mar. El grau conjunt es va mantenir durant més d’una dècada, quan al curs 2021-2022, la UPF va trencar el conveni amb la UAB, per a impulsar el seu propi grau en Medicina. Tot i això, el Departament de Recerca i Universitats afirma que el model de treball conjunt va funcionar correctament i va ser un projecte d'èxit similar al que es podria viure aquí a Terrassa.
Cronologia del grau en Medicina a Terrassa
El febrer del 2025 s'anunciava la proposta de fer aterrar la Medicina a Terrassa, concretament a la Facultat d'Òptica i Optometria (FOOT) de la UPC, mentre es buscava l'espai definitiu per a establir-ne la facultat pròpia més a prop del campus universitari de Terrassa. D'aquesta manera, la FOOT es passaria a denominar Facultat de Ciències de la Salut. Un dels grans objectius d'aquesta iniciativa era explorar i establir sinergies entre l'enginyeria, on Terrassa és puntera gràcies a l'Eseiaat, i la medicina.
La UPC tenia previst encetar el projecte pel curs 2026-2027, però amb l'arribada del nou rector de la universitat, Francesc Torres, es va decidir ajornar-ne l'inici, per a treballar-ne millor els detalls. Així, durant la tardor del 2025, es va anunciar que el nou grau en Medicina començaria el curs 2027-2028, i no al 2026 com estava previst. I, poc després, l'Ajuntament de Terrassa anunciava la possibilitat d'establir un model interuniversitari per garantir l’acreditació del d'aquest nou grau. Idea que Francesc Torres va confirmar.
Així, ens plantem a aquest 2026, amb el grau en Medicina confirmat per a Terrassa, però una gestió incerta. Fins aquest divendres, que després de l'anunci del president Salvador Illa sobre el futur de la Medicina al país, el Departament de Recerca i Universitats ha confirmat que serà la Universitat de Barcelona qui liderarà el projecte al nostre municipi.