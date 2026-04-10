El Terrassa Film Lab impulsa 32 projectes: “Ens ha permès créixer a un ritme que seria més difícil en altres llocs”

No és cap novetat el potencial audiovisual de la ciutat, però la irrupció del Terrassa Film Lab no ha fet més que consolidar aquesta característica que fa del nostre municipi un referent del sector. Durant el 2025, aquest espai d’innovació ha donat suport a 32 empreses i professionals locals i ha acompanyat 16 prototips audiovisuals de base tecnològica, segons el balanç presentat a al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC).
El tinent d’alcalde de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador, va destacar ahir que aquestes dades “refermen la imatge de Terrassa com a referent audiovisual”, en el marc de l’estratègia de ciutat vinculada a la xarxa de Ciutats Creatives del Cinema de la UNESCO. En total, el servei ha ofert més de 870 hores de suport especialitzat, amb una valoració mitjana de 9,2 sobre 10 per part dels usuaris, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat prop de 59.250 euros.
Un dels elements clau del Film Lab és la seva capacitat per convertir idees en projectes reals, connectant tecnologia, creativitat i empresa. Així ho defensa Adrián Foj, coordinador de producció i desenvolupament de negoci de La Cúpula Lab, una de les empreses instal·lades al PAC, juntament amb la seva companya Carmen Ramis.
“Compartim molta part de la filosofia amb el Film Lab. Aquest punt de vista crític sobre el futur de l’audiovisual forma part del nostre ADN”, assegura. L’empresa treballa en el desenvolupament de narratives híbrides que combinen entorns físics i digitals, des de produccions audiovisuals fins a instal·lacions o projectes de publicitat avançada.
La seva arribada a Terrassa, el novembre passat, respon a la necessitat de créixer en un entorn més favorable. “El PAC i el Film Lab ens han connectat amb un context que ens ha permès créixer i desenvolupar projectes a un ritme que seria més difícil en altres llocs”, explica.
Més enllà de les infraestructures, posa en valor l’ecosistema professional que s’hi genera: “El fet d’estar envoltat de gent amb qui pots dialogar sobre cap a on va el sector et permet fer proves i experimentar molt més ràpid”.
Des de la seva experiència, Foj considera que Terrassa ofereix avantatges clars per a empreses del sector audiovisual. “Estar al centre de Barcelona pot fer que l’operativa sigui més lenta. Aquí tot és més àgil: desplaçaments, logística o la possibilitat de provar projectes al mateix Lab”, assegura.
El Film Lab també té un paper destacat en la formació i captació de talent. Durant aquest any s’han organitzat 30 sessions i tallers, amb més de 140 participants, i s’ha impulsat una microcredencial en Producció Virtual en col·laboració amb la UPC School. Segons Salvador, “l’objectiu és posar les eines al servei del talent local perquè es pugui desenvolupar des de la ciutat”.
Finalment, des de l’Ajuntament es posa el focus en els reptes de futur, especialment la irrupció de la intel·ligència artificial. El govern municipal defensa la necessitat de garantir-ne un desenvolupament “just i accessible”, alhora que es protegeix el talent local.