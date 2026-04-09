Castellbisbal tria un nou model de recollida de residus

L’Ajuntament de Castellbisbal posa en marxa del 13 al 24 d’abril un procés participatiu per debatre amb la ciutadania quin ha de ser el nou model de recollida de residus del municipi, en un moment clau de transició per adaptar-se a les noves exigències ambientals i fer un pas endavant per millorar els percentatges de reciclatge.
El sistema actual de Residu Mínim, implantat a Castellbisbal l’any 1997, ha permès assolir prop d’un 50% de recollida selectiva, d’acord amb les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, però les noves normatives ambientals estableixen objectius més ambiciosos, per sobre del 65% l’any 2035. A més, obliguen que els metalls i plàstics es recullin de forma segregada d’altres fraccions de residus, fent inviable l’actual sistema de recollida i obligant a implantar la recollida separada de cinc fraccions.
El procés participatiu planteja dues opcions de sistema de recollida de residus per Castellbisbal. Mantenir l’estructura actual, amb majoria de contenidors soterrats, o bé substituir els contenidors soterrats per contenidors de superfície. L’Ajuntament també ha estudiat un tercer model, que incorporava el porta a porta a gran part del municipi, que finalment s’ha descartat pel seu elevat cost, ja que suposa duplicar el del sistema de recollida actual.
Votacions en línia i presencials
A partir del 13 d’abril i fins al dia 24, totes les persones majors de 16 anys podran participar en el procés responent un formulari que estarà disponible en línia a través d’aquest enllaç i de manera presencial, als diferents punts itinerants i espais municipals.
A més, s’han programat dues sessions informatives els dies 16 i 21 d’abril, a les 19 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament, on també hi haurà l’opció de poder realitzar l’enquesta de manera presencial.
Tant si es mantenen els contenidors soterrats com si s’opta pels contenidors de superfície, el nou sistema incorporarà contenidors tancats amb identificació d’usuari, fet que permetrà millorar la recollida selectiva i la separació de les cinc fraccions de residus.