Viladecavalls tindrà els dos primers gegants de la seva història. L’escultor Jordi Arnau Espuga ha començat l’elaboració de les figures del Martí i la Roser, que esdevindran els nous símbols del municipi. L’alcaldessa, Cesca Berenguer, i el regidor de Cultura, Jordi Amiguet, han visitat el taller on s’estan construint aquests gegants, que arribaran a Viladecavalls aquest estiu.
Segons l’escultor, el Martí i la Roser faran més de tres metres d’alçada i el procés de construcció va a bon ritme. La previsió és que es presentin oficialment durant la Festa Major d’enguany, en un dels moments més destacats del calendari festiu del poble.
Memòria del passat agrari
Segons ha explicat l’Ajuntament, “el projecte recupera i posa en valor la memòria del passat agrari de Viladecavalls”. Les dues figures representen l’època anterior a la fil·loxera, una plaga que va acabar amb totes les vinyes. Els gegants representen una època en la qual el municipi estava estretament vinculat al camp, a la vinya i al cultiu del raïm. El gegant Martí està inspirat en els homes de pagès i en el patró del municipi, mentre que la Roser evoca les dones que anaven a vendre els productes als mercats. El nom de la geganta també remet a una antiga celebració popular del municipi, la Festa del Roser.
Aquesta iniciativa, respon a la voluntat de fomentar la participació ciutadana al voltant de la cultura popular i d’enriquir els actes festius del municipi amb nous referents propis.