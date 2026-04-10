Veïns de la plaça de Rosa Mora presenten 1.216 firmes per recuperar l'àrea de lliure circulació de gossos: "Això és de tots i aquí hem de conviure tots"

Els veïns i usuaris de la
plaça de Rosa Mora han lliurat a l' Ajuntament de Terrassa un total de 1.216 signatures per reclamar el retorn de la zona de lliure circulació per a gossos en aquest espai del districte 5. La iniciativa, impulsada per la recentment creada Comissió Rosa Mora, sorgeix com a resposta a la decisió del consistori de posar fi, el 27 de gener passat, a una prova pilot que permetia portar els animals deslligats en unes franges horàries determinades, de 8 a 10 hores i de 20 a 22 hores.
Els representants del col·lectiu veïnal han explicat que van gaudir d'aquest espai durant gairebé un any amb respecte per les normatives i l'entorn. "Durant
onze mesos hem estat tranquil·lament, recollint els excrements i mirant pel benestar de la plaça, tot funcionava sense incidències segons la mateixa Policia Municipal", ha assegurat Alberto Romera, portaveu de la comissió en roda de premsa. La fi de la prova pilot
El conflicte va esclatar a final de gener quan l'Ajuntament va comunicar la retirada de l'ús de l'espai.
Segons relaten els afectats, els responsables polítics van al·legar inicialment la decisió per motius econòmics i per unes despeses elevades de manteniment en una reunió amb l'associació de veïns. Davant d'aquesta explicació, la comissió va presentar múltiples instàncies demanant els
informes tècnics i econòmics que avalessin la clausura, però afirmen que no han obtingut cap resposta. El col·lectiu ha decidit elevar la queixa a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).
Per la seva banda, l'Ajuntament ofereix una justificació diferent. El tinent d'alcalde de Territori,
Xavier Cardona, ha argumentat que el consistori va decidir posar fi a la prova pilot perquè s'havia creat un problema de convivència a la plaça entre els partidaris de l'espai de lliure circulació i altres veïns que defensen que aquest ha de ser un espai exclusiu per a famílies i infants. Cardona ha reconegut que també s'havia detectat un increment de la brutícia, però ha matisat que la qüestió de la neteja era un factor secundari respecte a les tensions socials generades al barri.
Problemes de convivència i presència policial
Els membres de la comissió assenyalen que el tancament de l'àrea respon únicament a les queixes reiterades de veïns concrets. Tot i que asseguren que durant els mesos que la prova va estar activa, persones contràries a la mesura els feien fotografies, els gravaven i, fins i tot, llançaven petards per espantar els animals.
A banda d'això, critiquen el malbaratament de recursos públics que, a parer seu, suposa la presència contínua de patrulles a la zona arran de les trucades d'aquests veïns queixosos. "Ara mateix, els municipals venen dues, tres i quatre vegades diàriament a Rosa Mora per mirar que els gossos estiguin lligats", afirmen els membres de la comissió, mentre remarquen que els agents acostumen a comprovar que els animals ja estan lligats i que no s'està cometent cap infracció.
El Parc del Nord com a alternativa i les demandes d'accessibilitat
Per intentar desencallar la situació i donar resposta als propietaris de gossos, el tinent d'alcalde Xavier Cardona ha avançat que l'Ajuntament està estudiant la viabilitat del Parc del Nord per impulsar-hi un nou espai de lliure circulació, una idea que el consistori vol consensuar prèviament amb els veïns d'aquella zona.
El col·lectiu de Rosa Mora, però, rebutja de ple aquest possible trasllat perquè consideren que queda massa lluny per a molts dels usuaris habituals. Remarquen que a la plaça de Rosa Mora hi acudeixen persones grans, veïns amb problemes de mobilitat i persones amb ceguesa, per a les quals canviar d'ubicació suposa una barrera arquitectònica i logística inassumible en el seu dia a dia.
Per tot això, i emparant-se en la llei de benestar animal del juliol del 2023, que promou la socialització dels gossos per evitar-los estrès, exigeixen una solució provisional al conflicte. La petició principal a l'Ajuntament és mantenir l'ús compartit a la plaça de Rosa Mora amb els horaris establerts anteriorment fins que es trobi una ubicació alternativa que sigui realment adequada i propera per a tothom. "Els espais públics es governen amb la gent i no en contra de la gent, això és de tots i aquí hem de conviure tots", han reivindicat.
Els veïns de la plaça de Rosa Mora que han presentat les firmes a l'Ajuntament
