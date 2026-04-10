VÍDEO | Un "drac" amb incontinència? Les surrealistes imatges que van captar les càmeres del local de Minyons de Terrassa

Si pensàvem que a la cultura popular de Terrassa ja ho havien vist tot, estàvem molt equivocats. El carrer de la Mare de Déu dels Àngels va ser testimoni d'una escena que sembla treta d'un guió de "Polònia" o, més ben dit, d'un muntatge de l'"APM". El Moviment d’Acció Minyonaire (MAM), el braç més canaller de la colla malva, ha compartit a les seves xarxes (@minyonaires) unes imatges que ja corren com la pólvora pels grups de WhatsApp de la ciutat.
Tres "visites" i una pota aixecada
Les càmeres de seguretat de la recepció de Cal Reig, el local dels Minyons de Terrassa, van captar fa uns dies una seqüència digna d'estudi: una persona, portant la figura del Drac infantil de la colla del Drac de Terrassa, es va apropar a la porta i, com aquell qui res, va simular fins a tres vegades el gest d'un gos orinant contra l'entrada.
Amb un muntatge d'allò més divertit, el MAM ha denunciat el "marcatge de territori" d'aquesta bèstia de cartó pedra. Davant la incredulitat de la situació, els Minyons han decidit entomar-ho amb molta ironia:
“Ara, des del MAM ens plantegem: organitzem una campanya de recollida de bolquers per a aquest pobre desgraciat que té incontinència? O fomentem una campanya per a la comunitat que digui 'siguis drac o siguis gos, aquí no'”, ironitzen al vídeo.
Rivalitat sana o un "descuit" de foc?
Més enllà de l'anècdota escatològica, el rerefons de la història apunta a la clàssica i sana rivalitat castellera que respira la ciutat. Tot i que des de la colla malva prefereixen no fer teories conspiranoiques, la qüestió és que tothom sap que a Terrassa les entitats es barregen: gran part dels integrants de la colla del Drac de Terrassa també vesteixen la camisa blau turquesa dels Castellers de Terrassa. Casualitat? Una broma interna entre colles? Sigui com sigui, el "Drac pixaner" ja s'ha convertit en el protagonista de la setmana.