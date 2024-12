Modern, però no del Modernisme

Carrer de la Igualtat / passeig d’Ernest Lluch (1998-2023)

L’edifici que podem contemplar a la imatge actual és la seu de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa i també hi ha l’Auditori Municipal. És una construcció molt nova, com es pot comprovar a la instantània del passat, quan encara hi havia només que un solar amb tanques. Aquesta fotografia es va fer a 1998, any de la mort de Kenichi Fukui, químic japonès que va rebre el Premi Nobel de la seva especialitat.

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

No es pot obviar que és un edifici molt modern, en contrasta amb un gran nombre que hi ha la ciutat i que ens va deixar, sobretot, el modernisme o els arquitectes d’aquest estil. No es pot comparar, per exemple, amb una altra seu que va tenir el Conservatori, la Masia Freixa.

Zona per a vianants

La construcció del nou immoble, a més, va permetre guanyar zona per a vianants per reduir la presència de vehicles aparcats a una vorera que, ara, és molt més ample. Segurament, els estudiants de música, els que donen classes o els que van a concerts, agraeixen que l’espai tingui aquesta part molt més pensada per a les persones. Una bona idea.