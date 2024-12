De ponts que no va construir el diable

Riera del Palau – Ronda de Ponent 1977 – 2024

Es recupera la construcció d’un pont, una escena que ja ha aparegut en aquest espai amb anterioritat i que reflecteix, més que mai, el creixement de la localitat. És així perquè els ponts el que fan és connectar zones que, abans, no tenien cap mena de relació física. Un pont, doncs, facilita la comunicació entre parts d’una ciutat o un poble i, a més, permeten el desplaçament de les persones o vehicles (si poden passar) que ho necessiten.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

El pont que es veu a les dues imatges està situat al barri del Roc Blanc i, com es pot intuir veient la imatge actual, es va construir per quedar-se. La instantània del passat, que és de 1977, any del naixement de l’actor Dustin Diamond, famós pel seu paper a la sèrie “Saved by the bell”, és pura poesia per als amants d’aquesta secció, que n’hi ha. Lectors que gaudeixen comparant i recordant, que són accions compatibles, encara que a algú li pugui semblar exagerat. Per si a algú li ha quedat algun dubte sobre Diamond, el seu paper a aquella comèdia televisiva, mencionada abans, era el de Screech Powers. Ara sí?

Expressions típiques

Els ponts uneixen, i una de les expressions típiques que hi té presència fins a fer-se avorrida és aquella que diu “establir ponts” quan es parla de temes polítics i també empresarials. També hi ha aquella frase que no tothom té la sort de poder afirmar amb alegria, la de “fer pont”. I en el nostre territori hi ha exemples del “pont del diable”, que s’atorga a ponts d’origen romà, que es diu que els va construir el diable.