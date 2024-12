Carrers mullats, persones mullades

Carretera de Castellar (1970-2024)

De seguida, els que tinguin ja alguns anys a l’esquena, sabran respondre a quina empresa molt típica de la ciutat correspon aquest escenari de la fotografia més vella, amb una sèrie de persones sortint sota una pluja d’aquelles que mulla, i mulla molt. L’AEG, sí, premi per als que ho han endevinat sense la necessitat de mirar el petit cartell petitó, situat sota el número de carrer al qual corresponia l’edifici, el 225 de la carretera de Castellar.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

És d’aquelles imatges que ens mostra tants detalls que costa centrar-se en algun en concret. És de 1970, any en què Tupua Tamasese Lealofi IV es va convertir en primer ministre de Samoa i, en especial, destaca el protagonista principal, un jove que, desafiant l’aiguat i el que calgui, surt amb la seva moto, suposadament, per tornar a casa o a on sigui.

Darrere seu, es pot veure a alguns altres atrevits que inicien el mateix camí sobre les seves motos. I, a la dreta, es veu la part de davant d’un cotxe, amb una moto caiguda davant seu. L’aigua, presumiblement, devia fer una mala jugada al seu conductor. Això és el que sembla.

En tota l’escena

Pocs paraigües es poden visionar en tota l’escena i, més aviat, el que passava és que algunes de les persones esperaven aixoplugades esperant millores en el temps. Anys abans, i fresc en la memòria de tots, havia passat el tràgic dia de la riuada i no era qüestió d’oblidar-ho. A més, hi ha persones que toleren més les pluges que altres i és comprensible la precaució d’uns, combinada amb la temeritat d’altres.