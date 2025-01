Un carrer com molts i l’any d’Abreliano

Carrer de Ricardo Caro (1998-2024)

El catàleg de carrers i similars de la ciutat és llarg i extens, com és d’esperar d’una localitat que ja ocupa de nou el tercer lloc en el rànquing d’habitants de tot el territori català. Com ja s’ha dit abans a aquesta secció, de noms n’hi ha per no acabar-los mai, alguns amb referències a sants o verges, científics, artistes, personatges de rellevància de la ciutat, però també de flors, països o fins i tot de planetes.

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

El carrer que apareix avui en les seves versions antiga i actual, és el de Ricardo Caro, és en honor d’un físic i investigador de Saragossa, establert a Terrassa. Amb això, aquest professor entraria en dues categories, la de personatges de rellevància i la de científic. És una opció que no es pot obviar, que alguns dels protagonistes del nomenclàtor tinguin més d’una funció per catalogar-los.

Si mirem la imatge del passat, que és de 1998, any del naixement de Marcos Ulises Abreliano, futbolista argentí poc conegut, ens ensenya edificis que encara estaven en dempeus, però que, clarament, estaven condemnats a la seva desaparició, previ pas pel seu enderrocament. Es pot comprovar això observant la fotografia actual.

Uns contenidors

Detalls com els vehicles que es poden veure en una i altra instantània o uns contenidors d’avui en dia a la foto d’ara, són els clàssics quan es fan aquestes comparatives. No són res de nou, perquè, com és lògic, el temps i els anys ens porten nous models de cotxes i nous models de recollida dels residus. Malament aniríem si no fos d’aquesta manera.