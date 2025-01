Els que sempre troben aparcament

Barri del Cementiri Vell (1997-2025)

El paisatge, cal admetre-ho, no és que hagi canviat per a millor. A la imatge del passat, que és de 1997, any en què es va publicar “Spiceworld”, el segon àlbum de les Spice Girls, es pot veure el que havia de ser un equipament esportiu, segons sembla. En la fotografia actual, no deixa de ser una mena de descampat on els propietaris de vehicles aparquen quan poden.

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

Així doncs, si les informacions no enganyen, d’un possible poliesportiu o el que s’ideés, es va passar a un enclavament sense més finalitat que servir d’aparcament i que s’omple de fang quan plou i de sorra molesta quan fa vent. L’espai que es pot visionar a la instantània feta a finals de 2024 no dona per més i ja no serveix ni per xutar la pilota. O, si més no, així ho sembla.

Hi ha multitud de llocs a la ciutat que han experimentat canvis i més canvis. Alguns, però, romanen amb la primera tongada de canvis mentre que, altres, han sofert algunes variacions més. Tot dependrà sempre del que es vulgui fer o les necessitats que demana la zona concreta.

Es va escàs

De llocs per poder aparcar, la veritat, es va escàs i, se suposa que aquesta mena d’oasi enmig de blocs de pisos i altres construccions, deu significar aquell bri d’esperança del que arriba a algunes hores intempestives a la seva meta i espera trobar un forat per deixar-hi el seu cotxe. No sempre hi ha sort si bé, està comprovat, hi ha conductors amb una potra envejable, perquè sempre troben aparcament.