Un canvi de rasant una mica inundat

Carrer del Renaixement (1970-2025)

No. Que no, segur. La foto més antiga no és de la riuada de l’any 1962. És de 1970, any en què es va fundar Radio Metropole, a la capital de l’Haití, Port-au-Prince. Això sí, es va fer un dia de molta pluja o, potser, l’endemà d’un dia molt plujós. És a dir, la inundació que es pot veure, amb alguns cotxes una mica perjudicats, va ser per causes naturals i no per culpa d’una fatídica intervenció humana. Aquesta perspectiva, en el carrer del Renaixement, ens ensenya un bon grapat de persones preocupades per aquest excés d’aigua. Els records del passat massa recent pesaven, molt probablement.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

El carrer fa com una mena de canvi de rasant que, en aquells moments, va provocar que l’aigua s’acumulés més a aquest tros, afectant els vehicles que estaven situats allí. És molt possible, a més, que l’estat de l’asfalt del carrer, si és que n’hi havia, col·laborés en el seu estat.

Els espectadors de l’escena poc podien fer en aquells moments d’incertesa. Mirar i poc més. És el que passa sovint en situacions com aquestes, que esperar és l’única opció vàlida.

Veïns actuals

És factible que molts dels veïns actuals del carrer o gent que passa cada dia per aquí i que, llavors encara no tenien consciència, s’estranyin d’aquest fet i pensin que ara no seria possible un esdeveniment d’aquesta magnitud. No pel fet que sigui una gran catàstrofe, però no passa cada dia que veus un carrer amb molta aigua i automòbils que podrien participar en una regata. Cada època dona pel que dona i, en aquells temps, tot era possible.