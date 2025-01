Uns corredors que perseguien la meta

Carretera de Matadepera (1975-2025)

Les dues fotos que es poden contemplar en la secció d’avui tenen la carretera de Matadepera com a decorat. Hi ha detalls, com és lògic, que les diferencia i, en alguns, molt. A la instantània de fa més temps, que és de 1975, any de la mort del pollastre, hi ha uns corredors que participaven a la Terrassa-La Mata, “competició de marxa atlètica disputada anualment a Terrassa entre el 1965 i el 1990”, com apunten a enciclopèdia.cat.

Fotos: Ramon Navarro/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

Segons el mateix portal, La primera edició va tenir la sortida “a la zona esportiva i final a l’alt de la Mata, amb quinze quilòmetres de recorregut i desnivells en algunes zones del 7%”. El primer vencedor fou Pascual Aparici i, en l’edició de 1969, el vencedor fou el campió olímpic italià Abdon Pamich.

S’ha intentat, però no s’ha trobat qui fou el vencedor de l’edició de la fotografia. La vestimenta dels atletes que es poden veure és ben bé de l’època i no té res a veure amb el que duen els corredors en els nostres dies.

De més totxo

L’altre gran detall en la comparativa de les dues imatges és la presència de més totxo i menys presència de natura a la més actual. No es pot considerar com una gran sorpresa, ja que és un dels trets característics que es pot comprovar cada dia en aquest espai.

Aquesta cursa, com també apunta enciclopèdia.cat, va tenir diversos organitzadors. “Les primeres edicions foren organitzades per l’Atlètic Terrassa i posteriorment per la Unió Atlètica Terrassa i el CA Terrassa”, expliquen.