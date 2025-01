Botigues que ja no hi són i altres que sí

Carrer Nou de Sant Pere (1970-2025)

Un dels trets diferencials de les imatges que s’exposen diàriament a aquesta secció són els edificis, però també els cartells dels comerços. No és gens sorprenent que, d’un quant temps ençà, la gran majoria dels carrers de la ciutat han experimentat algun canvi o variacions pel que fa als establiments que els envolten. També passa amb les places i altres llocs, no és exclusiu dels carrers.

Fotos: Ramon Navarro/Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui

A la fotografia més antiga de les d’avui és del 1970, any de l’estrena del western “Rio Lobo”, dirigit per Howard Hawks i amb John Wayne com a principal protagonista. Hi podem veure el carrer Nou de Sant Pere quan s’alça des de la placeta de Saragossa.

Un rètol de la perruqueria Clotet, per a senyores, contrasta amb el camió de la marca de gelats Camy, que estava mal aparcat, sobre la vorera. No lliga amb el fet que encara es poden veure llums de Nadal. També es veuen unes lletres, Refrey, una marca de màquines de cosir. També, a la dreta, es pot observar el cartell de la ganiveteria Aubets, ara una botiga d’informàtica que porta el net de la nissaga. Es poden llegir els mots “cubertería” i “batería”. Eren altres temps.

Centre de la foto

N’hi ha d’altres de detalls, com un en el centre de la foto, on es poden contemplar a dos senyors, ja avesats, que conversen amigablement. Hem fet les nostres apostes, mig seriosament i mig de broma, sobre qui podien ser aquestes dues persones. Com sempre, si algú té notícies de qui eren, els hi agrairem.