Uns tastets d’art i una colla castellera

Plaça del Progrés 1979 – 2025

Uns anys després de la mort del dictador, i en unes poques edicions, la Festa Major portava de cognom la paraula “popular”. Oficialment, com es pot comprovar si es busquen els programes, era la Festa Major Popular de Terrassa. Una d’aquestes edicions va ser la de 1979, any de la mort de l’escriptor i assagista català Josep Carbonell i Gener, i que és la que es pot veure a la imatge del passat d’avui.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui

La instantània antiga, ubicada com la més actual a la plaça del Progrés, ens ensenya una de les activitats contemplades per aquells dies de celebració, l’anomenada en el programa com a “Tradicional Mostra d’Art de Tota Mena” i que acollia mostres de “dibuig (sic), pintura, escultura, artesania, fotografia, cinema i música.

Realment, pel que es pot observar, era una mostra austera i sense gaires escarafalls ni res recarregat. Molta senzillesa en temps on encara quedava molt per anar millorant. Es pot contemplar a algunes persones que es fixen en quadres o fotografies en aquest plafó, ubicat on ara hi ha uns bancs i, al costat, una taula de ping-pong.

Localitat tarragonina

Entre els curiosos, destaca la presència d’un adult i un infant, que llueixen a la seva esquena el nom d’una localitat tarragonina. Eren part de la colla castellera dels Nens de Vendrell. A la pàgina web de Minyons, i en l’apartat dedicat a la seva història, es pot llegir això: “es va celebrar una Festa Major “Popular”, de transició, liderada per les associacions de veïns, i amb l’actuació dels Nens del Vendrell”. Clavat.