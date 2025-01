Una caserna com a les pel·lícules d’abans

Carrer de Sant Leopold / carrer de Sant Ildefons (1977-2025)

La fotografia més antiga de les dues que es poden veure avui reflecteix un dia de celebració del Pilar al ja desaparegut quarter de la Guàrdia Civil de la ciutat. En particular, està feta el 12 d’octubre de 1977, any en què el Mai Moskow rus va guanyar la Recopa d’Europa d’handbol. Autoritats, a la part esquerra, membres del cos , al fons, i familiars, a dalt, en els balcons, seguien atentament la missa impartida des del cantó dret.

Fotos: Miquel Mundet/Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui

Ara, a aquest lloc hi trobem Els Telers de Prodis, un establiment del sector de la restauració, un casal d’avis i altres equipaments. Dels fusells i els tricornis a l’oci i altres activitats. La imatge, és inevitable, transportarà a molts a temps grisos, encara que aquests anaven de verd. També, per a molts, sobretot els més cinèfils, l’escena els semblarà més d’una pel·lícula dels anys seixanta o setanta, aquells films que s’anomenaven “espanyolades” per la seva qualitat cinematogràfica discutible.

Als balcons de dins

Tornant als balcons que hi havia a dins d’aquesta caserna, queda bastant palès que per a les persones que surten a guaitar, aquest acte era tot un esdeveniment que, suposadament, permetia escapar una mica de la rutina. Pels que han assaborit un temps la vida castrense, en saben una mica de tot això.

Aquesta celebració, l’anomenat Día de la Hispanidad, era un esdeveniment que devien esperar amb ganes. No en va, la verge del Pilar és la patrona d’aquest cos policial, llavors, encara, de caràcter militar.