Allò d’un treballant i els altres mirant

Rambla d’Ègara (1985-2025)

Fins ara, a les fotografies amb motiu de nevades pretèrites que apareixen a aquest espai des del passat dimarts en una sèrie que acabarà dissabte, no s’havia vist a ningú intentant reduir els efectes d’aquesta inclemència meteorològica. La que podem contemplar avui, ubicada a la rambla d’Ègara, a l’alçada d’on hi ha la màquina del tren, ens ensenya a tres homes preparats per treure neu i evitar ensurts a aquest tram.

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

Presumiblement, són operaris municipals, encara que algun sembla sortit d’una botiga de roba, amb jaqueta i botes noves. Un petit vehicle els acompanya i, un dels tres, el del centre de la imatge, es veu entusiasmat o, també, capficat per anar de cara a barraca i acabar la feina com més aviat millor. No vol dir això que els altres dos no fotessin ni brot en aquella jornada de neu. No. Però, en el moment de la instantània, només es veia a un com si estigués pencant i els altres mirant, això sí, amb la pala preparada.

És el que tenen les fotos, que enganxen un moment, però no sabem que ha passat fa un segon o que passarà en el següent. La fotografia del passat, que és de 1985, escenifica aquella frase tan suada que, més o menys, diu, “així és aquest país, un treballant i els altres mirant”.

Gaire rellevants

Tampoc importa molt. Com tampoc són gaire rellevants els canvis que hi ha hagut a aquesta ubicació, després de quaranta anys. La rambla, que és un dels llocs recurrents a aquesta secció, continua tenint arbres i, encara que no tants, hi passen cotxes com passava llavors.