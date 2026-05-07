Acompanyament a casa i a l’escola

En aquestes edats, l’evolució dels nens gira entorn d’aspectes tan importants com aprendre a caminar, parlar i adquirir hàbits de menjar i dormir i, a la vegada, també es comencen a establir les primeres relacions socials amb pares, germans, avis i altres familiars i cuidadors. Tot aquest protocol va dirigit a què els infants aconsegueixin adquirir més autonomia en les seves activitats diàries.
En aquesta direcció han d’anar plegats familiars i els professionals i és molt important que hi hagi coherència entre els hàbits i les rutines que els ensenyen a casa i les que els ensenyen les altres persones que gestionen l’escola bressol. D’aquesta manera es facilita el procés d’aprenentatge i seguretat de l’infant.
S’ha de procurar mantenir una bona comunicació entre els familiars i els educadors, així com és rellevant crear un espai adequat i ordenat per jugar, llegir i dibuixar. Valorar i demostrar afecte pels avenços i esforços fets pels nens estimula el seu creixement.
Aquesta etapa
Un altre dels aspectes que s’han de començar a fomentar en aquesta etapa són les relacions amb els altres. En aquest sentit, cal animar-los a ampliar el seu cercle més proper. És especialment positiu el fet d’anar-los introduint en el món de la lectura, amb llibres d’imatges i contes.
Una faceta que va lligada als infants i que ha de tenir molta importància és la de promoure jocs que reforcin el desenvolupament cognitiu, com relacionar, observar, memoritzar o ampliar el seu vocabulari.