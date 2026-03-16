Lectures que fan aportacions

1.
Segrestats per les xarxes
Autors: Cristina Fernández i Santiago Giraldo
Editorial: Eumo Editorial
Preu: 17,10 €
Els dos autors, investigadors de l’economia de l’atenció, descriuen les xarxes socials com “un problema de salut pública, sobretot entre adolescents i joves, i un perill per a la democràcia” i afirmen que és fals que els joves puguin controlar el seu ús perquè la majoria se’n declara addicte.
2.
Poesia d’ensenyar
Autor: David Vilalta Murillo
Editorial: Graó
Preu: 19,76 €
Amb el subtítol “Testimoni d’un mestre enamorat de l’ofici”, aquest treball, a partir de les experiències a les aules de l’autor, reflexiona sobre l’ofici de mestre i considera ensenyar, aprendre i educar com un bucle poètic. També incorpora l’error com una forma de millora professional i aporta conceptes sobre això.
3.
Ensenyar a transgredir
Autora: Bell Hooks
Editorial: Eumo
Preu: 20,00 €
La pedagogia transformadora deHooks, que s’inspira en l’obra de Paulo Freire, qüestiona el contingut curricular i la mateixa pràctica docent, i converteix els alumnes en part activa del procés d’aprenentatge.
4.
Perduts en el camí
Autores: Aina Tarabini i Judith Jacovkis
Editorial: Fundació Bofill
Preu: Descàrrega gratuïta
El subtítol, “desigualtats en les transicions educatives després de l’ESO”, ens avança el que es poden trobar els alumnes quan acaba l’educació obligatòria
5.
La universidad. Qué es i para qué sirve
Autor: Francisco J. Tapiador
Editorial: Catarata
Preu: 17,10 €
Aquest llibre ofereix respostes a preguntes sobre la universitat des de la perspectiva d’un professor i degà d’universitat. Dirigit a pares i estudiants de grau, màster i doctorat, però també als docents.
6.
Converses entre amics
Autora: Sally Rooney
Editorial: La Magrana
Preu: 20,90 €
Aquesta novel·la, que va inspirar una sèrie de HBO, tracta sobre la Frances és una jove de vint-i-un anys, amb una mirada enigmàtica i impertorbable. Treballa en una agència literària a Dublín i aspira a ser escriptora.
7.
Sobre la educación
Autor: Emilio Lledó
Editorial: Taurus
Preu: 18,90 €
L’autor situa l’educació en el centre de la seva filosofia, i l’ideal pedagògic que defensa s’alimenta, per descomptat, d’uns sòlids fonaments filosòfics amb especial atenció en la filosofia grega clàssica, al llenguatge i a la memòria.
8.
Escola d’aprenents
Autora: Marina Garcés
Editorial: Galàxia Gutenberg
Preu: 14,72 €
L’educació és un camp de batalla on la societat reparteix, de manera desigual, els seus futurs. Diuen els pedagogs que cal canviar-ho tot, perquè el món ha canviat, afirmació que amaga el que ens fa por.
9.
Sàpiens. Una breu història de la humanitat?
Autor: Yuval Noah Harari
Editorial: La Butxaca
Preu: 12,30 €
Un relat apassionant de l’extraordinària història del gènere humà, inclou un nou epíleg de Yuval Noah Harari, en què reflexiona sobre els canvis de l’última dècada.