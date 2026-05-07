Escola bressol, beneficis i claus a l’hora d’escollir

L’educació obligatòria a Catalunya està establerta dels 6 als 16 anys, tot i que una gran part de les famílies, ja escolaritzen els seus fills quan tenen tres anys. Abans, tanmateix, hi ha l’opció de les escoles bressol o les llars d’infants, una decisió voluntària que pot ajudar en el cas de necessitats per temes laborals dels pares o altres qüestions.
L’educació infantil és una etapa fonamental en el desenvolupament de qualsevol persona. Portar el fill a una escola bressol no només suposa una ajuda pràctica per als pares i mares, sinó que també ofereix múltiples beneficis que contribueixen al creixement emocional, social, cognitiu i físic dels nens i nenes. L’escola bressol és un espai que fomenta un futur brillant i saludable per als més petits de casa, i no deixa de ser un dels primers passos de la canalla cap a una vida molt plena i equilibrada.
Un dels beneficis que cal destacar de portar als infants a una escola bressol és que desenvolupen una certa autonomia. La convivència amb altres nens i amb els professionals de l’escola bressol els ajuda a adquirir aquestes dosis d’independència i els fa que vagin adquirint confiança en ells mateixos. A més, aprenen a prendre petites decisions, com escollir una joguina o esperar el seu torn, i això els prepara per a futurs desafiaments.
També és una etapa que pot fomentar les habilitats socials. El contacte regular amb altres nens els ensenya a compartir, esperar el seu torn, respectar les normes i gestionar les emocions com la frustració o l’alegria. Això és essencial per al seu futur relacional i per a una convivència harmoniosa en societat.
Vincles afectius
Altrament, també beneficia en el sentit que s’estableixen uns vincles afectius segurs. Els professionals de l’escola bressol actuen com a figures de referència que ajuden a establir aquests forts lligams amb els infants, proporcionant-los un entorn càlid i de confiança que afavoreix el seu benestar emocional. Un altre benefici considerable és la convivència en un entorn ric en estímuls que afavoreixen el desenvolupament cognitiu, amb activitats adaptades a l’edat com jocs, contes, música i experiències sensorials.
Això ajuda a potenciar les habilitats de comunicació, motricitat i la resolució de problemes. En aquest camp, és evident que les activitats en l’escola bressol estan dissenyades per potenciar el moviment i la coordinació, millorant la motricitat fina (ús de les mans i dits) i grossa (control del cos i el moviment).
Els infants que passen per una escola bressol o una llar d’infants, a més, també viuen en un constant aprenentatge de moltes coses que els seran rellevants de cara al seu creixement i desenvolupament. Un dels punts crucials en aquest aprenentatge seran els jocs, que suposen una manera natural d’aprendre en els primers anys de vida. Jugant, els infants desenvolupen diverses qualitats com la creativitat, la imaginació i la capacitat d’atenció, així com habilitats bàsiques per a l’aprenentatge futur.
El pas per un d’aquests centres també resulta com una mena d’introducció a la rutina i a les normes per a uns infants que, més o menys, acaben d’iniciar la seva vida i encara no han adquirit tot això. Portar el fill a l’escola bressol ajuda a establir rutines diàries que proporcionen seguretat i previsibilitat, elements claus per a un bon desenvolupament emocional i cognitiu.
Entre aquests hàbits o rutines que van experimentant els infants que van a les escoles bressol destaquen l’alimentació saludable i la higiene. Els professionals d’aquests centres ajuden els infants a adquirir-los. Són dos eixos fonamentals per a la seva salut a llarg termini. L’educació en higiene, com rentar-se les mans o cuidar-se, contribueix a prevenir malalties i promoure hàbits de vida saludables.
Es parla i debat molt sobre la conciliació familiar i laboral i no és un punt menys important que els que s’han detallat fins ara. Les escoles bressol ofereixen un entorn segur i cuidat on els pares poden confiar que els seus fills estan en bones mans, que els permet compatibilitzar feina i família de manera més còmoda.
D’altra banda, disposar d’una infraestructura educativa per als infants facilita l’organització diària, reduint l’estrès i millorant la qualitat de vida familiar. La confiança en la cura i educació dels fills en un entorn professional permet als pares dedicar-se amb més tranquil·litat a altres àrees de la seva vida personal i laboral.
Una bona elecció
Per tot plegat, és molt important saber escollir l’escola bressol que s’avindrà més amb les necessitats i gustos de les famílies. Per tal d’escollir una escola bressol adequada cal valorar la qualitat de l’educació, la qualificació del personal, les instal·lacions i l’ambient general.
Alhora, s’han de valorar la comunicació amb els professionals. És molt recomanable per a les famílies establir una relació propera i de confiança, mantenint un diàleg obert sobre les necessitats i el desenvolupa.
La participació de la família és un altre tema que s’ha de posar sobre la taula. És una bona idea implicar-se en activitats i seguir els processos educatius per reforçar l’aprenentatge i l’adaptació de l’infant. És primordial no oblidar que cada infant té un ritme de desenvolupament i adaptació, i és important respectar-lo per evitar situacions d’estrès o tancament emocional.
Calendari amb les dates del procés de preinscripció i matrícula per al curs 2026-2027
6 de Maig
Publicació de l’oferta provisional de places
8 - 22 de Maig
Presentació de sol·licituds telematicàment
3 de Juny
Notificació via SMS a les famílies del codi i barem de la sol·licitud
Publicació de les sol·licituds amb els barems
4 - 7 de Juny
Reclamació als barems de les sol·licituds
10 de Juny
Publicació de les sol·licituds amb els barems (després de resoldre les reclamacions)
11 de Juny
Sorteig de desempat
16 de Juny
Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès i notificació via SMS a les famílies admeses
16 - 30 de Juny
Publicació de les sol·licituds amb els barems (després de resoldre les reclamacions)
23 de Maig
Acceptació de sol·licituds fora de termini
7 de Juliol
Publicació de llista de segones opcions