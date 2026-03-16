La prova que possibilita l’accés a la universitat

Les proves d’accés a la universitat (PAU) són un requisit d’accés que han de complir tots els estudiants procedents del batxillerat que vulguin accedir a la universitat i cursar estudis de grau. Es tracta d’una prova anònima i idèntica per a tothom que s’hi presenta i és del tot voluntària.
Les PAU es divideixen en dues fases, una primera d’accés, que és obligatòria, i que consta de cinc exàmens de les següents assignatures: Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua estrangera (una a triar entre Alemany, Anglès, Francès o Italià), Història o Història de la Filosofia (una a triar) i també una matèria obligatòria de modalitat, que depèn del batxillerat que s’ha cursat.
La qualificació resulta de la mitjana aritmètica dels cinc exàmens (de 0 a 10), amb una condició indispensable, que la qualificació de la fase d’accés ha de ser 4 o més per poder optar a la nota d’accés. La segona fase, la d’admissió és de caràcter voluntari.
L’alumne pot examinar-se de fins a tres matèries de modalitat de forma lliure, entre diverses opcions. En aquesta fase, l’estudiant també pot presentar-se a les matèries obligatòries de modalitat que no hagi triat en la fase d’accés.
La matèria comuna
També es pot escollir la matèria comuna d’Història o Història de la Filosofia i una altra Llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià), sempre que sigui diferent de la que ha triat a la fase d’accés. Si ho fa, ha de saber que aquestes matèries no ponderen en cap grau universitari a Catalunya.
Cada matèria es qualifica de 0 a 10 i es considera superada si s’obté 5 o més.
Qui es pot presentar a aquesta prova? Es poden presentar les persones que tenen el títol de batxillerat o equivalent aprovat en anys anteriors a Catalunya o una altra comunitat autònoma i es presenta per primera vegada a les PAU, o volen millorar nota.
Els estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) no cal que facin les PAU, atès que la nota del CFGS serà la nota d’accés. Però si volen millorar la nota, poden examinar-se de la fase d’admissió de les PAU, fins a tres matèries que siguin ponderables als estudis universitaris oficials de graus que vols cursar.
També es poden presentar els estudiants de sistemes educatius de la Unió Europea o d’estats amb acords internacionals, en règim de reciprocitat. Cal recordar que els estudiants de segon de batxillerat que estan cursant aquests estudis a Catalunya, han de formalitzar la matrícula de la convocatòria ordinària en dues fases.
Primer de tot, han de fer una prematrícula al mes de febrer i, posteriorment, han de concretar la matrícula al mes de maig.
Consells
Algunes indicacions per afrontar les proves
Les proves d’accés a la universitat (PAU) són un moment clau en la vida de molts estudiants, ja que determinen el futur acadèmic i professional. Sovint, són moments que poden generar certa angoixa, però una bona preparació i una actitud positiva poden marcar la diferència.
És molt important organitzar una planificació de l’estudi i elaborar un calendari, distribuint els temes a estudiar al llarg de les setmanes prèvies. També cal prioritzar els temes més importants i saber identificar els continguts que són més freqüents o que tenen més pes a l’examen. Establir uns horaris regulars és també molt recomanable, dedicant hores concretes diàries a l’estudi, amb descansos per evitar el cansament.
Un altre consell a tenir molt present és el de conèixer bé l’examen. Això es pot aconseguir revisant els models d’anys anteriors, acció que ajudarà a familiaritzar-se amb el format, tipus de preguntes i temps de resposta.
D’altra banda, saber com s’avaluaran les respostes permetrà ajustar personalment la manera d’enfocar les respostes. Una pràctica regular amb exercicis i proves simulades també ajudarà i més si es pren el temps. Això millorarà la gestió del temps i la tranquil·litat durant l’examen real. Un altre punt que cal tenir en compte és el d’analitzar els errors per aprendre d i evitar repetir-los.
El dia abans
S’han de repassar els punts claus sense intentar aprendre res nou, sinó consolidar el que ja se sap. S’han de tenir tot el material necessari, com la documentació o el material d’escriptura i és molt important dormir bé.
Un descans adequat ajudarà a estar alerta i concentrat. El dia de l’examen és preferible arribar amb antelació per evitar possibles obstacles.