La importància del descans en aquesta etapa primerenca

No és cap descoberta que el descans és una part essencial de tots els éssers humans, però encara s’accentua més quan es tracta del desenvolupament dels infants, especialment durant els primers anys de vida, quan el cos i la ment estan en plena etapa de creixement i aprenentatge. En el context de les escoles bressol, garantir un període de descans adequat no només contribueix al seu benestar, sinó que també té múltiples beneficis que repercuteixen en el seu desenvolupament integral.
El descans ajuda a consolidar la memòria i a processar les experiències del dia. Un infant descansat té una millor capacitat per aprendre, comprendre i recordar noves informacions. A més, un període de repòs contribueix a estabilitzar les emocions, reduint els estats d’ansietat i irritabilitat.
Durant el descans, altrament, el cos produeix hormones i components que reforcen el sistema immunitari. Això fa que els infants siguin més resistents a malalties i infeccions, millorant la seva salut general.
El son i el repòs són fonamentals per al creixement muscular i ossi. Durant els períodes de descans, es donen processos de reparació cel·lular i de creixement que són crucials en aquesta etapa de ràpid desenvolupament. A més, el descans col·labora en l’augment de la concentració i l’atenció.
Un infant descansat mostra una millor capacitat d’atenció i concentració, la qual cosa facilita l’aprenentatge i la participació en les activitats de l’escola bressol. Això també ajuda a establir rutines i hàbits saludables que perduren en el temps.
Més actius
Igualment, el descans ajuda a reduir la fatiga física i emocional, fent que els nens estiguin més actius, motivats i participatius a l’aula. No es tracta només d’una necessitat de les escoles bressol, és també una eina clau per al seu desenvolupament saludable i equilibrat. Els mestres, famílies i entitats educatives han de treballar conjuntament per garantir que els infants disposin del temps i els recursos necessaris per descansar adequadament.
Per garantir un bon descans dels infants a les escoles bressol és convenient crear un ambient tranquil, còmode i segur durant el període de descans. A la vegada, s’ha de dissenyar un pla que estableixi rutines regulars per a l’hora de dormir i despertar-se.
És important també evitar activitats estimulants abans d’aquesta estona de descans. Depenent de com s’afrontin, poden afectar el son dels infants i això els pot trasbalsar i no gaudir d’aquest descans com és recomanable.
A més, un factor que han de sospesar els familiars és que els infants disposin de roba còmoda i adequadament ventilada per evitar molèsties que no els permetin descansar com és preferible. Ja a l’entorn de l’escola bressol serà una tasca dels professionals que tracten amb els infants fomentar els moments de calma i promoure la serenitat amb música suau o lectures relaxants.