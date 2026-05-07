Alguns títols que poden ser interessants

1.
Criar junts
Autora: Míriam Tirado
Editorial: Rosa dels Vents
Preu: 20,80 €
Amb el subtítol “Com tenir una bona relació de parella criant i creixent junts”, l’autora es pregunta què suposa per a una parella convertir-se en pares? L’arribada d’un fill és una cosa tan potent i transformadora que inevitablement provoca canvis en els progenitors. La relació de parella que tenien fins ara també se’n veu afectada, perquè cal afrontar un repte en comú absolutament nou: criar un fill.
2.
Pediatra amb seny
Autors: Eduard Estivill i Gonzalo Pin
Editorial: Rosa dels Vents
Preu: 23,65 €
Criar un fill és un repte bonic però difícil, perquè demana certes dosis de reflexos i recursos personals que no s’aprenen a cap escola. Aquest és un llibre diferent i innovador. Aquestes pàgines són les vostres companyes de viatge.
3.
Sense dents i a mossegades
Autor: Juan Llorca
Editorial: Rosa dels Vents
Preu: 20,00 €
Una guia completa, accessible i imprescindible, ideal per resoldre els dubtes més freqüents sobre el pas de la lactància a l’alimentació complementària regulada i dirigida pel mateix bebè.
4.
El primer any
Autor: Francesc Serés
Editorial: Proa
Preu: 18,90 €
L’autor comparteix una experiència que ens transforma: el primer any com a pares. L’arribada d’un fill és una porta oberta al futur, però també, inevitablement, una mirada sobre el passat i tot de preguntes sobre el present. Narra una transformació personal que avança en paral·lel a vivències que contenen els grans debats del nostre temps, però sobretot a la pregunta: per què tenim fills?
5.
La socialització a l’escola bressol
Autora: Anna Tardos
Editorial: Associació de Mestres Rosa Sensat
Preu: 9,50 €
Descriu a complexitat del procés de socialització de l’infant, valorant les oportunitats i riscos que comporta. Una aproximació al procés d’entrada de l’infant a l’escola bressol i l’acompanyament en el comportament social.
6.
L’art de donar llibertat
Autora: Sonia Kliass
Editorial: ING Edicions
Preu: 24,00 €
Aquest llibre tracta principalment de com acompanyar el joc i el moviment dels infants, dues característiques que esdevenen molt importants en els seus primers anys d’experiència.
7.
Moby Dick
Autora: Patricia Geis
Editorial: Combel Editorial
Preu: 9,40 €
Qui gosaria dir que una banyera relaxant no és el lloc ideal per submergir-se en la lectura d’un clàssic? Moby Dick, de Herman Melville. Els clàssics de la literatura que no poden faltar en una banyera.
8.
Al bosc (Qui hi ha aquí?)
Autora: Anna Milbourne
Editorial: Edicions Usborne
Preu: 12,99 €
Llibre de pàgines resistents, amb solapes i foradets per estimular la curiositat dels bebès. Seguint les passes d’un esquirol atrafegat amunt i avall, es descobreixen molts altres habitants del bosc: un mussol endormiscat, un talp excavador i una guineu tafanera.
9.
Què portes dins del bolquer?
Autor: Guido Van Genechten
Editorial: Cruïlla
Preu: 13,77 €
Una història divertida per aprendre a fer servir l’orinal. Veieu que s’apropa el moment de deixar enrere el bolquer i passar a l’orinal? Potser aquest ratolí tafaner i la seva colla us ajuden a aconseguir-ho, sense presses i amb un somriure.
10.
Mill el grill
Autor: Oriol García Molsosa
Editorial: Combel Editorial
Preu: 17,00 €
Aquesta és la història d’un grill compositor, una llavor i una cançó. Mill el grill vol compondre una cançó, però ha perdut la inspiració i sempre fa la mateixa tonada: un cric-cric repetitiu. És per això que decideix fer d’aquest cric-cric una llavor i, per fer-la créixer, demana als altres animals que l’ajudin. I, a poc a poc, amb la gallina, el gos i el ruc, la llavor esdevé cançó.