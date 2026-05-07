Alguns títols que poden ser interessants

Publicat el 07 de maig de 2026 a les 16:56

1. 

Criar junts

Autora: Míriam Tirado
Editorial: Rosa dels Vents
Preu: 20,80 €

Amb el subtítol “Com tenir una bona relació de parella criant i creixent junts”, l’autora es pregunta què suposa per a una parella convertir-se en pares? L’arribada d’un fill és una cosa tan potent i transformadora que inevitablement provoca canvis en els progenitors. La relació de parella que tenien fins ara també se’n veu afectada, perquè cal afrontar un repte en comú absolutament nou: criar un fill.

 

2. 

Pediatra amb seny

Autors: Eduard Estivill i Gonzalo Pin
Editorial: Rosa dels Vents
Preu: 23,65 €

Criar un fill és un repte bonic però difícil, perquè demana certes dosis de reflexos i recursos personals que no s’aprenen a cap escola. Aquest és un llibre diferent i innovador. Aquestes pàgines són les vostres companyes de viatge.

 

3. 

Sense dents i a mossegades

Autor: Juan Llorca
Editorial: Rosa dels Vents
Preu: 20,00 €

Una guia completa, accessible i imprescindible, ideal per resoldre els dubtes més freqüents sobre el pas de la lactància a l’alimentació complementària regulada i dirigida pel mateix bebè.

 

4. 

El primer any

Autor: Francesc Serés
Editorial: Proa
Preu: 18,90 €

L’autor comparteix una experiència que ens transforma: el primer any com a pares. L’arribada d’un fill és una porta oberta al futur, però també, inevitablement, una mirada sobre el passat i tot de preguntes sobre el present. Narra una transformació personal que avança en paral·lel a vivències que contenen els grans debats del nostre temps, però sobretot a la pregunta: per què tenim fills?

 

5. 

La socialització a l’escola bressol

Autora: Anna Tardos
Editorial: Associació de Mestres Rosa Sensat
Preu: 9,50 €

Descriu a complexitat del procés de socialització de l’infant, valorant les oportunitats i riscos que comporta. Una aproximació al procés d’entrada de l’infant a l’escola bressol i l’acompanyament en el comportament social.

 

6. 

L’art de donar llibertat

Autora: Sonia Kliass
Editorial: ING Edicions
Preu: 24,00 €

Aquest llibre tracta principalment de com acompanyar el joc i el moviment dels infants, dues característiques que esdevenen molt importants en els seus primers anys d’experiència.

 

7. 

Moby Dick

Autora: Patricia Geis
Editorial: Combel Editorial
Preu: 9,40 €

Qui gosaria dir que una banyera relaxant no és el lloc ideal per submergir-se en la lectura d’un clàssic? Moby Dick, de Herman Melville. Els clàssics de la literatura que no poden faltar en una banyera.

 

8. 

Al bosc (Qui hi ha aquí?)

Autora: Anna Milbourne
Editorial: Edicions Usborne
Preu: 12,99 €

Llibre de pàgines resistents, amb solapes i foradets per estimular la curiositat dels bebès. Seguint les passes d’un esquirol atrafegat amunt i avall, es descobreixen molts altres habitants del bosc: un mussol endormiscat, un talp excavador i una guineu tafanera.

 

9. 

Què portes dins del bolquer?

Autor: Guido Van Genechten
Editorial: Cruïlla
Preu: 13,77 €

Una història divertida per aprendre a fer servir l’orinal. Veieu que s’apropa el moment de deixar enrere el bolquer i passar a l’orinal? Potser aquest ratolí tafaner i la seva colla us ajuden a aconseguir-ho, sense presses i amb un somriure.

 

10. 

Mill el grill

Autor: Oriol García Molsosa
Editorial: Combel Editorial
Preu: 17,00 €

Aquesta és la història d’un grill compositor, una llavor i una cançó. Mill el grill vol compondre una cançó, però ha perdut la inspiració i sempre fa la mateixa tonada: un cric-cric repetitiu. És per això que decideix fer d’aquest cric-cric una llavor i, per fer-la créixer, demana als altres animals que l’ajudin. I, a poc a poc, amb la gallina, el gos i el ruc, la llavor esdevé cançó.

 

 

