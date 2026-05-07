Totes les opcions a l’àmbit públic

A Terrassa hi ha onze Escoles Bressol Municipals i tres Llars d’Infants que depenen de la Generalitat de Catalunya. Cal tenir present que la ciutat està dividida en dues grans zones d’escolarització per a infants d’edat de 0 a 3 anys. A l’hora de fer la preinscripció, la puntuació màxima s’obté si el centre sol·licitat en primera opció està dins de la zona on té la residència familiar. Els criteris prioritaris es tenen en compte preferentment per assignar les places, però no se sumen amb els criteris complementaris.
Una de les premisses importants a tenir en compte és que només es pot presentar una preinscripció per infant i municipi. En cas de duplicitat, ambdues preinscripcions s’invalidaran. Les places són limitades i si el nombre de sol·licituds supera l’oferta, alguns infants no aconseguiran plaça. Per aquest motiu, és recomanable posar una segona opció en la sol·licitud per garantir més possibilitats d’obtenir plaça. Un dels requisits per als infants nascuts enguany és que han de tenir com a mínim setze setmanes a l’inici del curs escolar.
Canal per informar
Des del passat 16 de març de 2026, des de l’Ajuntament de Terrassa es va activar un canal a través de l’aplicació WhatsApp per informar sobre preinscripció, matrícula, portes obertes, visites, projectes pedagògics, zones escolars, puntuacions, sorteigs i altres qüestions interessants per a les famílies, com explicacions dels projectes pedagògics i preus i tarifació social que es faran durant les setmanes prèvies a la preinscripció.
També es remarca des del consistori que aquest és un servei que no permet fer trucades ni consultar casos particulars. És aconsellable, doncs, que les famílies estiguin atentes a les comunicacions a través d’aquest canal per rebre informació actualitzada i recordatoris.
En cas de necessitar ajuda per preparar la preinscripció o per rebre informació específica sobre algun centre, es poden consultar els recursos oficials o contactar amb els serveis responsables durant el període de preinscripció.