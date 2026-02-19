Alguns llibres que poden ser interessants

1.
Fer de mestre quan ningú sap per a què serveix
Autor: Jaume Funes
Editorial: Eumo Editorial
Preu: 18,52 €
L’autor d’aquest treball reflexiona sobre l’essència d’un ofici que ens ajuda a construir-nos com a persones. Les respostes s’han de buscar en aquella pàgina que s’ha perdut en molts manuals pedagògics; la que connecta l’aprenentatge amb la vida de cada infant.
2.
Educar adolescents
Autora: Alba Castellví Miquel
Editorial: Angle Editorial
Preu: 16,05 €
Castellví ha explicat en aquest llibre la seva experiència com a educadora, mediadora de conflictes i mare per oferir un conjunt de consells concrets i de reflexions de gran ajuda per fer costat als fills mentre es fan grans, i alhora per poder viure amb serenitat com a pares i mares els conflictes inevitables que sorgeixen.
3.
Mares i pares influencers
Autores: Eva Bach i Montse Jiménez
Editorial: Rosa dels Vents
Preu: 17 €
Partint de la seva experiència com a mares i educadores, les autores, a través de 50 idees s’adrecen a qualsevol persona que tingui adolescents a prop i que vulgui viure més agradablement aquesta etapa de la vida, tan meravellosa com desconcertant.
4.
El projecte
Autor: Joaquim Molina
Editorial: Fanbooks
Preu: 13,95 €
Thriller juvenil amb una acció trepidant, amb el David i l’Aisha de protagonistes, en què apareixen temes de molta actualitat com l’assetjament o el contrast de cultures, en el típic ambient d’institut, unit a la temàtica del primer amor.
5.
Profes rebels
Autor: Cristian Olivé
Editorial: Rosa dels Vents
Preu: 18,95 €
L’autor, un professor que ha introduït a les seves classes les cançons de Rosalía, les sèries de Netflix o les pancartes de les manifestacions del 8 de març, es defineix com un “profe” rebel perquè vol trencar amb l’escola del passat i només “imitar els seus èxits” per mirar cap endavant.
6.
El món us espera
Autor: Ignasi Aragay
Editorial: Empúries
Preu: 16 €
El periodista Ignasi Aragay ha escrit una llarga carta als fills que planteja amb una senzillesa admirable el que cada un de nosaltres voldria expressar a les persones que estima o amb qui conviu i també aborda en aquest llibre temes universals i actituds quotidianes amb la saviesa tendra d’un pare de cinquanta anys.
7.
El cel de l’aigua
Autora: Muriel Villanueva
Editorial: Sembra Llibres
Preu: 12,50 €
És estiu i la Vila de Gràcia es prepara per viure la seva festa major, tot un món nou per a la Quer, una noia rural que es veu obligada a fer vacances a casa de l’avi. Allà descobrirà tota una vida veïnal, l’art del guarniment de carrers i la implicació del jovent en les festes.
8.
Humanitzar l’educació
Autor: César Bona
Editorial: Debutxaca
Preu: 18,90 €
Amb el subtítol “La vida ens dona una oportunitat per repensar l’educació”, es fa preguntes com: quines eines necessiten els nens i les nenes? O quines mancances trobem en l’educació que hem rebut?