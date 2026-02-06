L’ús de la tecnologia: avantatges o riscos?

La tecnologia forma part de la vida diària i és important comprendre el món digital per assolir la competència digital de manera conscient i saludable, per aprofitar els beneficis que té i evitar o reduir els riscos que pot comportar per a la salut física i mental.
Cal aprendre a navegar i interaccionar pel món digital de forma segura, conscient, amb sentit crític i respecte perquè és un aprenentatge bàsic per al futur.
Els infants, adolescents i joves tenen dret a desenvolupar la competència digital, a accedir a la informació, a relacionar-se i comunicar-se, a saber protegir-se dels riscos i la desinformació, i a participar plenament en la societat actual perquè això els permetrà ser ciutadans digitalment actius, crítics, participatius i democràtics.
Les tecnologies digitals ofereixen un ampli ventall de possibilitats i avantatges: accés a la informació, comunicació immediata, aprenentatge, entreteniment, etc., però també poden comportar riscos com ara addiccions, disminució d’interaccions personals o, fins i tot, problemes per a la salut física i mental.
Com a família cal comprendre el món digital per poder acompanyar els fills i filles, conèixer els seus interessos i guiar-los en l’ús conscient i crític. A més, l’ús de la tecnologia pot impactar en la comunicació, l’oci i el temps en família.
Això pot afectar de manera positiva o negativa, segons amb quina finalitat s’utilitzi, quanta estona s’hi dediqui i en quins moments s’usi.
Saber gestionar
Sempre que les famílies decideixin incorporar els dispositius digitals a l’àmbit familiar, han de comptar amb el suport i els coneixements necessaris per gestionar les pantalles, el temps d’ús i el contingut que es visiona, i, a la vegada, amb les eines adequades per acompanyar els fills i filles en l’ús conscient dels diferents dispositius, així com conèixer els beneficis que poden aportar i els riscos associats a un ús abusiu.
És important ser conscients de la necessitat d’acompanyar els fills i filles en l’ús conscient per prevenir els riscos, i és important que les famílies prenguin consciència d’aquest fet per regular-ne l’ús, per reflexionar i acordar amb els fills i filles sobre quins dispositius digitals poden fer servir, quin ús en poden fer, en quins moments i com, segons la seva edat i maduresa.
Per tant, no es tracta de prohibir els dispositius ni deixar-ne llibertat en l’ús, sinó de regular-lo i gestionar-lo perquè sigui equilibrat, conscient i segur per a tota la família. El repte com a família és acompanyar, educar i, sobretot, donar un bon exemple als fills.
El món digital és un espai ple d’oportunitats per créixer i explorar el món, connectar-nos i teixir vincles entre les persones. S’entén el benestar digital com la capacitat per fer un ús de les tecnologies equilibrat, saludable i beneficiós tant de forma individual com col·lectiva.
En aquest sentit, cal posar en marxa els factors protectors, que són totes aquelles actuacions que fan els adults per cuidar i assegurar el benestar digital com a família, i així, evitar els riscos associats d’un ús excessiu o poc adequat.
Alguns punts per evitar aquests usos indeguts poden ser establir horaris per a l’ús de pantalles, després de complir amb les principals responsabilitats o fomentar activitats digitals educatives o creatives, més enllà de l’entreteniment passiu.
També es pot prioritzar espais de desconnexió, com per exemple, les hores dels àpats, abans d’anar a dormir o durant converses familiars. I també és fonamental ser un bon model, ja que els infants i adolescents tendeixen a imitar el comportament dels seus pares o adults de referència. Per exemple, deixar el mòbil quan es parla amb els fills i filles, per mostrar que les relacions són prioritàries.
Desaconsellades
En els infants de 0 a 3 anys, les pantalles estan totalment desaconsellades.
S’ha de fomentar la creació d’un vincle segur mostrant-se atents a les seves necessitats i promovent l’educació emocional des de casa.
Els infants necessiten interaccions directes cara a cara. En aquesta franja d’edat és de vital importància estimular la comunicació i el joc.
Per als de la franja d’edat entre 4 i 6 anys es recomana una exposició molt limitada i sempre amb acompanyament. I de 7 a 11 anys, també la mateixa limitació, però progressiva. Entre 12 i 15 anys, limitar els continguts i el temps.