A casa

Lectures que també formen

Us recomenem aquests llibres

  • Dormir bé, créixer feliç
  • No sense el meu mòbil
  • M’agrada la família que m’ha tocat
  • Ningú ho sap tot
  • Criança per a pares cansats
  • Escola i creativitat
  • Constants i reptes de l’educació a Cataluny
  • Així es fa un nadó
  • Feu-los llegir!

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de febrer de 2026 a les 19:15

1. 

Dormir bé, créixer feliç
Autor: Adam Blanning
Editorial: ING Edicions
Preu: 22,00 €

Dormir bé no sempre és fàcil, i són molts els infants que tenen dificultats per aconseguir tenir un bon descans. Aquest llibre és una guia pràctica per a famílies i educadors que volen acompanyar els infants en el desenvolupament de les habilitats essencials per dormir bé i trobar la calma interior.

 

 

2. 

No sense el meu mòbil
Autor: Jaume Funes
Editorial: Columna
Preu: 18,90 €

És una eina utilíssima de reflexió i també d’acció per encarar un dels temes més sensibles actualment pel que fa a l’educació dels nostres adolescents, i es planteja des d’una visió positiva, de connexió amb els nois i noies, per ajudar-los a prendre decisions i ser persones que viuen i conviuen en aquest territori.

 

 

 

3. 

M’agrada la família que m’ha tocat
Autora: Carme Thió de Pol
Editorial: Eumo Editorial
Preu: 19,00 €

El llibre està dirigit a pares i mares que desitgen millorar les seves relacions amb els seus fills, creant un entorn familiar positiu i saludable i borda diversos temes relacionats amb la criança i les relacions familiars. 

 

 

 

4. 

Ningú ho sap tot
Autora: Laia Panyella Carbonell
Editorial: Pol·len
Preu: 10,00 €

Acompanyar la infància és una de les aventures més meravelloses que hi ha. A la vegada és una tasca que en determinats moments és esgotadora, difícil i que no inclou cap pausa.

 

 

5. 

Criança per a pares cansats
Autors: Luciano Lutereau i Trinidad Avaria
Editorial: Marcombo
Preu: 11,35 €

Des de la seva pràctica com a psicoanalistes i psicòlegs, els dos autors d’aquest llibre obren un diàleg necessari, honest i profundament humà sobre l’experiència de ser pares.

 

 

6. 

Escola i creativitat
Autor: Ramon Besora
Editorial: Rosa Sensat
Preu: 25,00 €

L’autor parla sobre les seves experiències pedagògiques. Besora és capaç de comunicar aquella rara passió dels pedagogs excepcionals, convençut que l’educació encara és capaç de capgirar la vida.

 

 

7. 

Constants i reptes de l’educació a Catalunya

Autors: Diversos
Editorial: Rosa Sensat
Preu: 20,00 €

Aquest llibre recull les ponències marc i les aportacions fetes en els debats que van tenir lloc a continuació del Simposi Rosa Sensat i Vilà, celebrat dijous 16 de maig de 2024 a l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

 

8. 

Així es fa un nadó
Autora: Anna Salvia
Editorial: Penguin Kiids
Preu: 16,95 €

És un llibre imprescindible perquè els més petits coneguin l’increïble i meravellós procés de com es fan els éssers humans. Les il·lustracions són de Cristina Torrón.

 

 

9. 

Feu-los llegir!

Autor: Michel Desmurget
Editorial: Edicions 62
Preu: 21,90 €

Amb el subtítol “Més llibres i menys pantalles”, aquest treball aporta totes les claus sobre per què cal llegir i com fer llegir als joves. Remarca també la importància de la lectura per plaer durant les primeres etapes de la vida.

 

Notícies recomenades