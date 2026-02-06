Lectures que també formen

1.
Dormir bé, créixer feliç
Autor: Adam Blanning
Editorial: ING Edicions
Preu: 22,00 €
Dormir bé no sempre és fàcil, i són molts els infants que tenen dificultats per aconseguir tenir un bon descans. Aquest llibre és una guia pràctica per a famílies i educadors que volen acompanyar els infants en el desenvolupament de les habilitats essencials per dormir bé i trobar la calma interior.
2.
No sense el meu mòbil
Autor: Jaume Funes
Editorial: Columna
Preu: 18,90 €
És una eina utilíssima de reflexió i també d’acció per encarar un dels temes més sensibles actualment pel que fa a l’educació dels nostres adolescents, i es planteja des d’una visió positiva, de connexió amb els nois i noies, per ajudar-los a prendre decisions i ser persones que viuen i conviuen en aquest territori.
3.
M’agrada la família que m’ha tocat
Autora: Carme Thió de Pol
Editorial: Eumo Editorial
Preu: 19,00 €
El llibre està dirigit a pares i mares que desitgen millorar les seves relacions amb els seus fills, creant un entorn familiar positiu i saludable i borda diversos temes relacionats amb la criança i les relacions familiars.
4.
Ningú ho sap tot
Autora: Laia Panyella Carbonell
Editorial: Pol·len
Preu: 10,00 €
Acompanyar la infància és una de les aventures més meravelloses que hi ha. A la vegada és una tasca que en determinats moments és esgotadora, difícil i que no inclou cap pausa.
5.
Criança per a pares cansats
Autors: Luciano Lutereau i Trinidad Avaria
Editorial: Marcombo
Preu: 11,35 €
Des de la seva pràctica com a psicoanalistes i psicòlegs, els dos autors d’aquest llibre obren un diàleg necessari, honest i profundament humà sobre l’experiència de ser pares.
6.
Escola i creativitat
Autor: Ramon Besora
Editorial: Rosa Sensat
Preu: 25,00 €
L’autor parla sobre les seves experiències pedagògiques. Besora és capaç de comunicar aquella rara passió dels pedagogs excepcionals, convençut que l’educació encara és capaç de capgirar la vida.
7.
Constants i reptes de l’educació a Catalunya
Autors: Diversos
Editorial: Rosa Sensat
Preu: 20,00 €
Aquest llibre recull les ponències marc i les aportacions fetes en els debats que van tenir lloc a continuació del Simposi Rosa Sensat i Vilà, celebrat dijous 16 de maig de 2024 a l’Institut d’Estudis Catalans.
8.
Així es fa un nadó
Autora: Anna Salvia
Editorial: Penguin Kiids
Preu: 16,95 €
És un llibre imprescindible perquè els més petits coneguin l’increïble i meravellós procés de com es fan els éssers humans. Les il·lustracions són de Cristina Torrón.
9.
Feu-los llegir!
Autor: Michel Desmurget
Editorial: Edicions 62
Preu: 21,90 €
Amb el subtítol “Més llibres i menys pantalles”, aquest treball aporta totes les claus sobre per què cal llegir i com fer llegir als joves. Remarca també la importància de la lectura per plaer durant les primeres etapes de la vida.