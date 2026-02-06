Combatre la manca de descans adequat amb bons costums

La manca de descans adequat entre infants i adolescents, i les conseqüències negatives que això comporta per a la seva salut, benestar i desenvolupament és una temàtica que preocupa. Els joves, cada vegada dormen menys i amb pitjor qualitat.
Factors com els hàbits desordenats, un ús excessiu de pantalles, sobretot abans d’anar a dormir, la sobrecàrrega d’activitats escolars i extraescolars i un ritme de vida accelerat contribueixen a aquesta situació que cal revertir per millorar en molts aspectes de la vida quotidiana, i també en la seva trajectòria acadèmica.
La privació de son afecta la capacitat de concentració, memòria, regulació emocional i rendiment acadèmic dels infants. També incrementa el risc de problemes de salut mental i física, com obesitat, depressió i ansietat. A més, els infants que dormen malament o que no dormen les hores necessàries són més irascibles i impulsius, el que dificulta la seva relació amb l’entorn.
Hi ha una sèrie de solucions que podrien col·laborar en una millora de les hores de son dels més joves, Cal revisar els horaris escolars, limitar l’ús de pantalles a la nit i educar en la importància del son, igual que en l’alimentació o l’activitat física.
És necessari que totes les institucions i actors socials hi participin en aquest objectiu per posar el descans al centre de les polítiques de salut infantil i adolescent.
Una inversió en salut
Dormir no és una pèrdua de temps, sinó una inversió en salut i benestar. Això ho han de tenir clar tots, familiars, docents i els mateixos nens. El futur del país depèn d’una generació que pugui créixer amb condicions òptimes, i això comença amb garantir els seus drets al descans i a una vida saludable.
La necessitat de transformar els nostres hàbits i polítiques per prioritzar el descans dels joves s’ha de tenir molt present.
La salut física i mental de la següent generació està en joc, i la responsabilitat és de tota la societat. És essencial adoptar mesures concretes i coordinades, així com educar en valors que valorin el descans com un element fonamental per al desenvolupament integral.
Garantir un bon descans als infants i adolescents és una missió beneficiosa per a tothom. Hem de tenir en compte que es tracta d’un acte de responsabilitat col·lectiva que repercuteix en una societat més saludable, equilibrada i preparada per afrontar els reptes del futur.